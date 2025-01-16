議員斥公院賞罰不明 「劣幣驅逐良幣」

【本報訊】公立醫院失誤頻生。立法會昨通過落實推動醫療改革議員議案，醫療衞生界議員林哲玄指公家醫生離職的原因是士氣低落，又指現時公立醫院賞罰不明。他說，「得過且過嘅（醫護）冇得到懲罰、依然故我、薪高糧準」，結果是「劣幣驅逐良幣」。他又指部分海外畢業醫生的聘用期早於本地醫生畢業時間，本地醫生完成實習後，熱門專科訓練名額所剩無幾，指出「對於我哋自己畢業生唔公平」。

倡精簡行政 設正式問責制 提出議案的議員陳凱欣指現在使用醫療服務的困境是「公營等得耐、私家收得貴」，認為可以考慮發展半私家的服務，由醫管局提供較傳統私人市場服務收貴更相宜的專科及住院服務。此外，自願醫保證計劃實施已經超過5年，她指政府要認真考慮再落實設高風險池的可行性，同時研究優化財政誘因。

社福界議員狄志遠指近期連串醫療事故暴露管理系統缺乏、嚴重缺陷，醫管局架構日益臃腫、官僚主義氾濫，導致前線員工需要頻繁參與會議及處理文書工作，無法專注病人護理。他又指醫管局資源分配失衡，必須重視醫管局治理架構，精簡行政程序，建立正式問責制度，從過度集中的管治模式轉向更靈活的授權機制。

當局回應指部分議員提出建議已做了，部分確實很創新，又認為本港醫療和深圳醫療比較是「你睇我好，我睇你好」、「隔籬啲飯香啲」，又指兩地醫療制度不同是「一國兩制優勢」。當局希望透過改革，改變「小病走去大醫院」的現象。醫衞官員說會收集更多自願醫保數據，適時作檢討。