鍾劍華稱海外民研與港民研無聯繫

【本報訊】國安處在上月平安夜向包括香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華在內6名在海外人士發出通緝令，正追查鍾劍華的資金流向。日前民研主席兼行政總裁鍾庭耀及鍾劍華太太及兒子被帶署調查，身在英國的鍾劍華日前宣布「海內外香港民意研究計劃」成立並出任主持人，調查議題包括「六四事件」等，他強調海外民研與香港民研沒有任何關連聯繫，也不會公開資金來源，沒有任何政黨或組織參與。

由今年起該計劃將進行10次民意調查，邀請海內外的香港人提供看法，暫定題目圍繞「香港人身份認同」、「法治」、「社會政策」、「自由」及「六四事件」等，現正公開招募全球港人加入計劃的「意見群組」，目標希望有超過1,000人。鍾劍華在記者會強調參加民調安全，指個人資料與調查數據在每次問卷填妥後會即時分開，沒有人會知道誰答過甚麼問題，又指近年很多人在香港都拒絕回答民調，的確有擔心海外香港人參加者比在香港的參加者更多。

拒公開資金來源 對於資金來源，他指計劃籌到一定資金，運作意見群組所需資金不太多，但不方便公開資金來源，強調都是合法資金，背後沒有政治組織。

鍾劍華等6人被通緝，國安處指他們潛逃後，繼續從事危害國家安全行為，出賣國家及損害香港社會整體利益，涉煽動分裂國家及顛覆政權。鍾劍華被指在2024年5月至6月期間，透過不同平台鼓吹港獨，促外國制裁中港，並要求關閉經貿辦。

發出通緝令後，鍾劍華已不能登入在港的銀行戶口，而在過去兩日，國安處人員搜查帶走鍾庭耀及香港民研兩名職員，又搜查鍾庭耀的住所，並將他帶返香港民研辦公室取證，昨日又帶走鍾劍華妻子及兒子助查。鍾劍華強調海內外香港人民意研究計劃與香港民研沒有關係，他不想揣測行動背後的政治訊息。