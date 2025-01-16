黎智英違契謀利囚69月 上訴半年內裁決

被指故意不作為 利用公司犯案一身蟻 壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，因隱瞞業主香港科技園公司，違反租契使用價值5.16億元的將軍澳工業邨地段，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，因而被控欺詐罪。兩人經審訊後，在2022年被裁定罪成，涉及兩項欺詐罪的黎智英被判囚5年9個月、罰款200萬元，被頒令取消擔任公司管理層等資格8年；涉及一罪的黃偉強則被判囚21個月。兩人均就判決提出上訴。高院上訴庭昨日繼續該上訴聆訊。律政司指黎智英故意不作為，利用其公司犯案。法庭聽罷陳詞後，決定押後裁決，將於6個月內頒判詞。

兩名上訴人是黎智英（77歲）和黃偉強（63歲）。答辯方為律政司。黃偉強已服刑完畢，他跟黎智英同被控一項欺詐罪，指兩人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞，在非按1995年5月25日雙方所訂立租契第二附表指明的情況下，使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所。黎再獨自面對多一項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書、租契協議及租契第二附表指明的情況下，使用涉案處所。

上訴方於前日已完成陳詞。答辯方昨陳詞指，承租人有披露責任，如果承租人想讓其他公司佔用或共用處所，事前需向科技園申請牌照，以確保科技園能夠一直控制及管理處所，若有所隱瞞或可構成違法。答辯方強調控方指控始終如一，辯方必然清楚控方指控。法官關注，工業邨公司和科技園所批出的租契，其實並非單方面受惠於承租人，因為承租人需先投資5億元，而且有關租約可以宣揚本港形象，促進香港經濟。答辯方同意該說法，但強調承租人能以低於市價的金額租用處所，而法庭所提及的益處並不可以量化。

國安案今續自辯 答辯方續指，黎智英擁有蘋果印刷有限公司及力高顧問有限公司的最終決策權，他故意不作為，沒有履行責任，利用蘋果印刷作為工具犯案。法官問道，原審時有沒有提及此點，答辯方承認原審時沒有直接提及，但強調證據顯示，黎智英是幕後控制人。至於為何蘋果印刷沒有被起訴，答辯方指，不必要區分個人責任和公司責任，正如洗黑錢案，被起訴的一般不會是有關公司。與訟各方陳詞完畢，上訴庭會在6個月內裁決。至於黎智英涉勾結外國勢力案，因是次上訴聆訊而休庭兩日，審訊於今日將繼續，黎智英會繼續自辯。案件編號：CACC 223/2022