醫健：老有所醫：長者搽潤膚膏可預防濕疹

香港的冬天濕度可以極低，早陣子曾出現連續多天相對濕度最低只有百分之三十左右，令人皮膚乾燥，更有些老友記因乾燥痕癢用力搔抓皮膚，不小心抓傷滲血並發展成濕疹。

洗澡水溫勿過熱 的確，老友記也會有濕疹，尤其很多老友記忽略了塗搽潤膚膏，以為「後生仔先需要」。其實搽潤膚膏並非年輕人專利，長者也有需要的，已有很多醫學文獻記載，適當地使用潤膚膏可以減低患上濕疹的機會，即使患有濕疹也可減少痕癢等症狀。另外要注意的是洗澡時切勿用過熱的水，有些濕疹人士會用熱水沖洗患處，沖的時候好像很舒服，因熱燙的感覺蓋過了痕癢，但其實過後皮膚只會更乾燥，濕疹只會更嚴重。

此外，現時也有不同的藥物可以對付濕疹，包括塗搽類固醇藥膏，或不含類固醇的外用抑制劑，這種屬於新型藥物，可以阻止濕疹患者皮膚細胞中的相關酵素過度激活，紓緩濕疹發炎痕癢等症狀，適用於身體不同部位，包括皮膚較薄的位置例如面部、眼皮等。

中度至嚴重的濕疹患者，可考慮口服JAK抑制劑，也是新一代藥物，而且每天只需服食一次。另外亦可考慮生物製劑，經皮下注射，可抑制引致濕疹的發炎細胞因子，顯著改善濕疹症狀、發炎及痕癢，對老友記的睡眠和生活質素有很大幫助。而且，生物製劑相對較少副作用。

當然，除了適當用藥，有濕疹的老友記也要避開各種誘因，例如灰塵，住所內的貓狗毛屑，特別是塵蟎等，經常清潔家居減少接觸這些誘因，都有助預防濕疹。

皮膚科專科醫生陳厚毅

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