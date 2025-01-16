急症室危急類別個案 去年月均7.4萬宗

【本報訊】政府於昨日公布去年公立醫院急症室情況。衞生官員指，公院急症室危殆、危急及緊急類別個案數目由2014年平均每月約6.1萬宗，上升至去年平均每月約7.4萬宗。而該段時間的次緊急及非緊急個案亦一直佔五成五至六成五。去年公院急症室所有危殆病人皆獲得即時診治，而危急類別病人的平均輪候時間為7分鐘至8分鐘。

官員強調，急症室並非普通科門診，而是為病情較危急的病人提供緊急醫療服務，必須先調動醫護人員搶救較危急的病人，故被分類為次緊急或非緊急的病人需要等候較長時間。

聖誕元旦假期 次緊急佔逾半 據政府資料，去年聖誕節及今年元旦假期期間，3日合共有15,390名病人到急症室求診，其中有8,101名為第四類別的次緊急病人，佔整體五成二。而元旦後一周（1月2日至8日）就錄得40,624人到急症室求診，其中次緊急病人超過2.1萬人。官員指，醫管局因應服務需求高峰期實施一系列措施後，剛過去的聖誕及元旦假的急症室各類別平均就診人次（危殆病人除外）及平均輪候時間均按年降低。