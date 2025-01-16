九龍灣百樂金宴 57客食物中毒

【本報訊】九龍灣百樂金宴爆發食物中毒！衞生署衞生防護中心昨日表示，3批客人共57人在該宴會廳曾進食乳豬、雞等燒味及其他熱盤，其後出現腹瀉、嘔吐及發燒等病徵，不排除受影響人數會增加。受影響的28男29女年齡介乎25歲至91歲，其中34人已求醫，有兩人需入院，接受治療後已出院。

揭乳豬雞過早預製 已停燒味 食物安全中心調查指，該宴會廳的乳豬及雞過早預製，進食前無再翻熱，亦不排除製作過程中有交叉感染風險，已指示有關處所即時暫停供應所有涉事燒味及暫停燒味部運作。

衞生署指，受影響客人分別於上周三、四及本周日（8日、9日及12日）在九龍灣宏光道百樂金宴國際宴會廳用膳，約8小時至74小時後出現腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐及發燒等病徵。據防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食多款食物，當中包括乳豬、雞等多種燒味及其他熱盤。

防護中心呼籲，上周三、四及本周日午膳時間曾到九龍灣宏光道39號宏天廣場地下百樂金宴國際宴會廳用膳，並感到腸胃不適的人士，可致電中心熱線，以便提供適切評估和醫學監察。熱線將運作至周五（17日）。