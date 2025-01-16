流感RSV雙夾擊 3倍死亡率進逼

呼吸道合胞病毒襲兒童 長者併發症嚴重 多種傳染病正影響本港，衞生防護中心於本月9日宣布本港踏入流感季節，近日氣溫下降，活躍外地的病毒隨着遊人回港亦增加傳播機會，有專科醫生提醒，呼吸道合胞病毒（RSV）將開始流行，其高峰更可能與流感重疊，隨時出現「雙病毒感染」。一旦出現雙感染，死亡率更可升達3倍！而長者感染RSV住院的死亡比率，更較其他年齡層高100倍！他呼籲市民，特別是長者及長期病患，新年要慎防病毒。

呼吸道合胞病毒（RSV）常見於兒童，因肺炎入院的兒童中，近半與其有關。有研究指出，有近八至九成兩歲內的兒童曾經感染RSV。其病徵與傷風感冒類似，會出現發燒、流鼻水、咳嗽等。健康人士感染RSV後，一般一至兩星期就能痊愈，而兒童染病死亡率亦不算高，令該症的危機亦被忽略。呼吸系統專科醫生盧浩然指出，60歲以上長者及長期病患等高危人士一旦感染RSV，有機會出現嚴重併發症，如肺炎、呼吸困難，亦可能令原本病情加劇，甚至死亡。

RSV感染全年均會發生，一般於2月下旬至9月下旬流行，分別於3月初至4月中旬及7月中旬至9月中旬達高峰。盧浩然引述衞生防護中心去年數據，估計今年RSV個案自農曆新年假期後便可能逐步上升，其高峰更可能與流感重疊，患者若感染RSV後，染上流感的機會會增加超過兩倍，一旦同時感染RSV及流感，病情惡化風險將大幅提高，重症及死亡風險分別會提升兩倍及3倍。

市面已有RSV疫苗供接種 盧續指，若長者有糖尿病、慢性阻塞性肺病等長期病患，感染RSV後病情不僅會惡化，同時會增加重症及死亡風險。他又引用數據指，近九成感染RSV的住院患者為長期病患，而長者感染RSV住院，其死亡率更可比其他年齡層高逾100倍。建議長者及長期病患等高危人士，新年期間必須提高警覺。市面上已有針對RSV的疫苗，分別為二價及佐劑疫苗，據目前研究至少兩至3年內不需補打。其中佐劑疫苗首年預防重症比率達94%，而二價亦達七至八成。兩種疫苗可與新冠、流感及肺炎疫苗同時接種，但就未能供兒童接種。綜合網上醫療平台價格，接種該疫苗價格約為2,000至3,000元不等。