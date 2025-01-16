去歲近4500萬人次旅客訪港

【本報訊】旅遊發展局昨日公布去年全年訪港旅客初步數字接近4,500萬，較2023年上升31%；其中去年12月訪港旅客量錄得426萬人次，按年增加8%。為開拓更多旅遊路線，有議員促請政府探討及研究本港宗教文化旅遊，而當局亦表明若有需要可拆牆鬆綁。

內地客佔3400萬 內地繼續是去年最大的訪港旅客市場，共有3,400萬旅客人次，按年增加27%，亦佔全年訪港旅客量約四分之三，而農曆新年、五一及十一假期訪港旅客數字亦理想。至於訪港的非內地旅客去年達1,050萬人次，較2023年多44%。

去年整體訪港旅客中，過夜旅客比例佔一半，他們平均留港3.2晚；而根據旅發局的訪港旅客調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度為8.8分，再訪香港意向及推薦香港比例均達94%，3項指標均高於2023年水平。

為吸引更多旅客來港，議員楊永杰昨在立法會提出口頭質詢，指不少國家和地區都推動宗教文化旅遊，例如去泰國拜四面佛，而他在上個月到內地參觀宗教文化旅遊勝地普陀山，平均每天都有4萬遊客去參觀，暑期高峰更高達10萬，為舟山市帶來240億元人民幣的經濟效益。香港宗教文化底蘊深厚，涵蓋不同的宗教教派，且有400多座寺廟，部分超過700年歷史，關注政府如何加強推廣，透過小紅書等社交媒體，讓世界各地的善信和遊客可參與香港的宗教文化的體驗。

研宗教旅遊招徠 民政及青年事務局局長麥美娟指政府和宗教團體有緊密的溝通和合作，其他城市可能會在天主教堂有個音樂表演，事實上黃大仙祠都有街頭表演，當局會和不同的宗教團體安排舉辦一些富特色的活動，希望可以讓遊客有不一樣的體驗。當局會聯繫不同的宗教團體，配合文體旅局在推廣旅遊方面的工作。旅發局向旅客推廣的活動涉及一些宗教場所，包括上環文武廟和油麻地天后宮，有一些現代化的參拜的儀式，有關做法料可吸引旅客。

當局願意跟不同的宗教團體合作，希望在不妨礙他們宗教活動的情況下，盡量開放給旅客參觀他們的活動或儀式。有需要時可拆牆鬆綁，讓大家可以一起推動有關方面的活動。