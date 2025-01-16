黃大仙祠頭炷香安排 除夕晚9時可等參拜

通宵開放至年初一 農曆新年將至，嗇色園昨日公布黃大仙祠大除夕夜「頭炷香」及新春參神安排，黃大仙祠第一參神平台將於大除夕年廿九（1月28日）晚上9時開放予善信等候於子夜11時或零時上「頭炷香」，並通宵開放至年初一晚上9時。當日善信可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場排隊，9時起可單向流水式入祠上香，到大殿、三聖堂及盂香亭3個敬香點上香後離開，不可停留。祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及供品區，財神宮、太歲元辰殿、月老殿及從心苑於當日將暫停開放。

嗇色園表示，為響應環保、莊嚴道場，祠內一律禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，亦不可燃點大束香枝，園方建議以每一家庭為單位，只攜備9支線香，於祠內3個上香點敬奉。至於未能親身到祠參拜，可利用嗇色園網上祈福系統向黃大仙師祈福或透過官方YouTube頻道、網上平台TAO-NET觀看現場直播。

新春正月初一至十五（1月29日至2月12日）參神安排方面，祠內將繼續實施人流管制措施及單向參神路線，善信於祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊入園，正門入口處分為「往大殿」及「往太歲元辰殿」兩條隊伍，善信可先於祠內參拜，隨後折返「太歲元辰殿」拜太歲，毋須離園再排隊。如善信先到「太歲元辰殿」，之後則可往第一參神平台到大殿前上香。

4生肖可免費進殿拜太歲 正月初二（1月30日）至整個正月期間，凡生肖屬蛇、豬、虎及猴之善信，出示有效的身份證明文件，即可以免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。嗇色園會於太歲元辰殿內向善信提供3支檀香，先拜斗姥元君，再拜值年太歲吳遂大將軍，以及善信的本命太歲，3處各敬一支香，毋須額外帶備香枝及供品，惟太歲元辰殿會於年廿九及正月初一暫停開放，並於初三（1月31日）正午12時開放。

善信在參拜財神宮時，可捐款100元或500元請領一片或一套5片金箔，親手為財神像貼金身祈願財運亨通，園內亦設有代貼金箔服務。而在正月十五元宵節，善信入祠參拜月老並捐款20元，即可請領「月老手繩」一條及獲贈祈願卡一張，可寫下心願並掛在「祈願桃花樹」上，祈求天賜良緣。下午六時後入園可獲送贈古風燈籠一個，園內亦設有古風影相打卡位置，歡迎善信穿着華服入園共度佳節。

初一至十五料百萬人到場 嗇色園行政總裁冼碧珊預料，年廿九當晚會有3萬至4萬名善信到場，人數會視乎天氣等而有上落。至於正月初一至十五的人流則與往年相若，估近100萬善信到場。她又稱已與不同部門召開聯合會議，本年黃大仙祠的旅遊巴上落客位會重開，旅遊巴可在停車位落客。

對於當局提出宗教旅遊，冼碧珊認為黃大仙區除了道教，亦有佛教志蓮淨苑，都值得當局推廣，亦不時舉辦大型活動，例如法會、綵燈節及祈福活動，希望更多人認識本土宗教文化。嗇色園主席黎澤森亦表示，黃大仙祠的遊客有來自泰國、南韓及新加坡等國家，會與政府商討加強推廣，相信可吸引更多遊客。