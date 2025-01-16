要聞港聞

最高$2500 租電動輪椅月費可相差逾5倍

消委會指市民可在聽取醫生建議後選擇自身可負擔且最適合的電動輪椅款式。（李志湧攝） 消委會指市民可在聽取醫生建議後選擇自身可負擔且最適合的電動輪椅款式。（李志湧攝）
消委會指市民可在聽取醫生建議後選擇自身可負擔且最適合的電動輪椅款式。（李志湧攝）
【本報訊】香港社會老齡化嚴重，電動輪椅正在成為長者或殘疾人士出行的重要工具。消委會昨日公布所收集的市面上10間提供電動輪椅租賃服務機構和公司的資料。租金方面，不同機構與公司計算租金的方式有所不同，每月租金約為400元至2,500元不等，相差逾5倍。相比之下，非牟利機構在價格方面較有優勢，但可選擇款式不如商業機構。
消委會所收集的資料中，涉及6間非牟利機構與4間商業機構。非牟利機構在租金方面，會根據電動輪椅的不同款式定價，最貴的路向四肢傷殘人士協會的其中一款電動輪椅，租金為每月2,000元。而香港復康諮詢協會在價格方面相對來說較低，首3個月可免費借用，超過3個月後按月收取每月400元租金，惟僅能免費借用與租用最長共9個月，且可租用的電動輪椅只有4台。
需留意有否租期上限
商業機構則有較多的租金計算方式。當中，文化村-Whill HK的兩款電動輪椅每個月收費為2,500元，不過兩款電動輪椅分別設有12個和18個月的最長租期，若達最長租期，可直接獲贈該輪椅。其他3間商業機構的租金則在每月約1,000元至1,600元，租期沒有上限。
消委會表示，除租金外，也需考慮電動輪椅在多方面的區別。同時，有些非牟利機構只能供應由善長捐贈的舊輪椅，而商業機構可能本身就屬於代理商或零售商，因而有機會提供更多和更新的電動輪椅以租用。消費者可在聽取醫生建議後選擇自身可負擔且最適合的款式。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者