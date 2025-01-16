最高$2500 租電動輪椅月費可相差逾5倍

【本報訊】香港社會老齡化嚴重，電動輪椅正在成為長者或殘疾人士出行的重要工具。消委會昨日公布所收集的市面上10間提供電動輪椅租賃服務機構和公司的資料。租金方面，不同機構與公司計算租金的方式有所不同，每月租金約為400元至2,500元不等，相差逾5倍。相比之下，非牟利機構在價格方面較有優勢，但可選擇款式不如商業機構。

消委會所收集的資料中，涉及6間非牟利機構與4間商業機構。非牟利機構在租金方面，會根據電動輪椅的不同款式定價，最貴的路向四肢傷殘人士協會的其中一款電動輪椅，租金為每月2,000元。而香港復康諮詢協會在價格方面相對來說較低，首3個月可免費借用，超過3個月後按月收取每月400元租金，惟僅能免費借用與租用最長共9個月，且可租用的電動輪椅只有4台。

需留意有否租期上限 商業機構則有較多的租金計算方式。當中，文化村-Whill HK的兩款電動輪椅每個月收費為2,500元，不過兩款電動輪椅分別設有12個和18個月的最長租期，若達最長租期，可直接獲贈該輪椅。其他3間商業機構的租金則在每月約1,000元至1,600元，租期沒有上限。

消委會表示，除租金外，也需考慮電動輪椅在多方面的區別。同時，有些非牟利機構只能供應由善長捐贈的舊輪椅，而商業機構可能本身就屬於代理商或零售商，因而有機會提供更多和更新的電動輪椅以租用。消費者可在聽取醫生建議後選擇自身可負擔且最適合的款式。