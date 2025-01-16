5款隨行杯樣本 容量較標示少逾10％

【本報訊】不少消費者開始習慣自備隨行杯。消委會測試市面上18款隨行杯樣本，發現當中5款的公稱容量低於標示一成，未能符合歐洲相關標準標示要求。保溫保冷效能方面，消委會發現以塑膠製造、容量較小及杯蓋密封度較低的樣本，保溫保冷效能較遜色。消委會亦提醒，部分隨行杯的組件較多，需花時間逐一拆洗，否則可能殘留污漬，甚至孳生細菌，產生異味。

消委會測試18款隨行杯樣本中，包括7款配備吸管的型號、11款屬一般隨行杯或咖啡杯款式，全部均附有杯蓋，聲稱容量介乎350毫升至900毫升，售價由約80元至425元不等。有14款所量得公稱容量低於標示3.33%至20.24%，當中5款的差異更超過10%，未能符合歐洲標準容許的10%誤差範圍，差異最大的一款樣本中售價最低，其標示容量為420毫升，而量得的公稱容量卻只有335毫升，差距逾20%。

消委會亦測試樣本是否容易翻側，試驗按歐洲標準將樣本放置於傾斜10度的斜台上，結果有一款樣本不論是空杯還是滿水狀態下，均出現失去平衡情況。消委會估計與該樣本杯身較高，設計為上闊下窄，而且附有較厚重的手柄有關，若用作盛載熱飲，有機會因翻側而令使用者燙傷。

塑膠製造 保溫保冷效果弱 保溫保冷效能方面，消委會指，各樣本的差異大，而塑膠製樣本較遜色，但不銹鋼製造的樣本，亦非全數表現優異。當中杯的容量、杯蓋密封程度、產品結構、不銹鋼物料的厚度等，同樣可能影響保溫保冷表現。

消委會也提醒，雖然全部樣本通過開關杯蓋1,000次的耐用測試、抗腐蝕和抗污漬等項目皆表現理想，消費者可安心使用，但是仍有試用者評價反映，3款樣本瓶身狹窄較難伸手入內清洗；6款在吸嘴位置積聚飲品殘餘的情況較常見。