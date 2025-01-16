4K電視 網絡安全表現待提升 非所有樣本供私隱設定選項

【本報訊】4K電視漸趨普遍。消委會首次測試市面上9款55吋的超高清4K智能電視機，結果顯示價格較高的OLED樣本組別在整體畫面質素上評分較高，當中兩款獲4.5分評分。然而眾樣本中，大多數網絡安全方面表現較差，僅一款獲4分評分。消委會又稱去年接獲198宗電視機投訴，主要為與保用期內出現故障有關；亦有個案與代理商欠缺需要更換的零件有關，建議生產商應效法如內地及歐盟做法，為停止生產及銷售的電器維持其零件供應最少5年，以確保電器於可使用期內能夠進行維修，支持可持續發展。

去年近200宗電視機投訴 消委會測試9款電視機中，3款為OLED屏幕、4款為量子點技術的型號，餘下兩款則為LED型號，售價介乎3,890元至21,980元。OLED有條件性優勢，較適合追求高畫質用戶，該組別內的樣本分別在可觀看角度、防反光能力、光暗均勻度及對比度及光亮度4個範疇中，均獲4分至5分評分；價格較低的LED及中價的QD/Mini LED的樣本組別亦可滿足一般用戶的需求。

除了畫質，音質亦是電視使用體驗的重要部分。當中有4款的音質清晰、低音渾厚，在播放古典音樂、流行音樂及戲劇時表現均佳，獲4.5分的高評分，涉及OLED及QD/Mini LED樣本各兩款。有一款LED樣本音質較為薄弱，稍缺低音，僅獲2.5分評分，未必滿足對影音享受有高要求的消費者。

在網絡安全方面，全部樣本的數據傳遞均經過加密，但個別樣本缺乏明確的退出選項、條款難以理解、未能展示選項對用戶的影響，以及首次使用時未提供私隱設定的選項等問題，所以評分只有2.5分至3分，只有一款評分達4分。耗電量方面，各樣本的啟用功耗由52瓦至79.7瓦，顯示整體以OLED樣本使用時較耗電，3款的啟用功耗均超過73瓦。假設電視機每天待機20小時、啟動4小時，每度電費為1.7元，各樣本的一年電費估算為134元至201元不等。

消委會指，過去3年就電視接獲逾800宗投訴，其中去年接獲198宗電視機投訴，有四成涉及維修保養，包括指供應商長時間未能修理好、或在保養期過後指零件斷貨，不能再維修；另外近三成投訴有關貨品質素，包括送貨後電視出現破損、或屏幕出現沒有光的「死點」等。