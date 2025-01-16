叉完電佔位 每分鐘$5閒置費 電動車主投訴貴

稱無張貼告示求助消委 揭個案多涉充電問題 電動車普及已是大勢所趨，截至去年11月，香港電動私家車佔整體私家車數量達17%。本港電動車發展迅猛，配套卻未達完善，關於電動車的投訴主要集中在充電方面。另外，消委會於昨日亦公布了國際消費者研究，以及測試組織與歐洲汽車會合作的測試結果，測試了26款汽車，包括電動車、混能及汽油車的各項性能。當中值得留意的包括車輛續航距離、充電時間等。

關於電動車的配套以及投訴，消委會表示，現時全港共有超過9,100個公共充電設施，不過消委會仍不時接獲關於電動車充電服務的投訴，包括因指示不清晰，消費者被收取高昂閒置費、充電月費計劃用戶無泊車位充電和充電不足等問題。

有投訴人駕駛電動車到商場內的充電站，購買一小時充電服務，並於相隔一小時40分鐘後駛離。投訴人後來查看應用程式（App），顯示收費為166.2元，當中的16.2元為一小時充電費，系統錄得投訴人的電動車閒置了40分鐘，故收取每分鐘5元的閒置費，達收費上限150元。投訴人認為充電站現場並沒有張貼有關閒置費的收費告示，遂向消委會求助。

指App內列明安排 公司拒退款 該公司解釋應用程式有列明充電費和閒置費的收費安排，惟投訴人不滿意，重申張貼於充電站的收費表中沒有列明閒置費，亦不滿閒置費收費過高。該公司堅持拒絕退款，消委會建議投訴人可考慮諮詢法律意見。

另有投訴人與公司簽了為期36個月的合約，該公司廣告聲稱充電車位與用戶比例是1：1，但投訴人稱多次遇到沒有空置充電車位的情況。投訴人懷疑負責公司超賣車位，公司則表示比例與承諾相符，溝通之後發現是由於新安裝的充電樁缺乏明確標示，致部分時租車輛誤泊在充電車位上。管理公司現已在每個充電車位張貼告示，並安排職員加強監察和跟進，以改善充電車位被誤用。

電力驟降屢「停充」 玩殘車主 還有電動車車主遇到充電不足的問題，投訴人發現充電樁會在半夜突然停止充電，並需要自行透過應用程式手動重啟充電，查閱紀錄發現曾有多次充電不足的情況。涉事公司回應，該充電站因受設備限制，系統會在電力驟降時觸發停止充電保護，導致充電不足，同意退還因充電不足而多收的款項。

此外，在汽車性能測試結果方面，電動車樣本推算出續航距離最遠的是保時捷Taycan，充電時間亦最短，以快速充電器將電量由10%充至80%測試中，需時僅18分鐘。續航方面，平治的EQE SUV 350+與寶馬i7 xDrive60則排名第二與第3，分別達到559公里與546公里。充電速度方面則是現代IONIQ 6與FIAT 500e以19及23分鐘分別排名第二與第3。