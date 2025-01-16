落案串騙斥鬆手 苦主促起訴販賣人口

【本報訊】泰緬邊境禁錮園區害人無數，不少港人苦主被騙至當地後，要支付高額贖金才能離開，協助被誘港人家屬的前油尖旺區議會副主席余德寶表示，他曾與港人苦主Andy談及32歲女疑犯落網的感受，Andy認為，本港執法部門只以「串謀詐騙」罪名檢控嫌疑人的決定「十分離譜」，批評串謀詐騙的判刑太輕，無法殺一儆百，促當局以懲處力更強的「販賣人口」等罪名檢控。另外，27歲的台灣火舞表演者謝岳鵬日前被救離禁錮園區，周二（14日）從曼谷安全返台，謝透露，在園區曾遭毒打，又被恐嚇園區附近有地雷陣，他離開園區時，發現該園又來了兩名香港人和一名馬來西亞人，都是被騙去的。

Andy向余德寶指出，不明白為何執法部門會以「串謀詐騙」的罪名拘捕及檢控疑犯，而不是「協助綁架」或「販賣人口」？他表示，串謀詐騙的罪行判刑太輕，無法收殺一儆百的效果。而誘騙港人的32歲女子，明知成功促使受害人去園區後，他們並非正常工作，不但會失去自由，還要受到身體及精神折磨，甚至要支付贖金才有機會離開。Andy反問，犯案人的動機不應該以「協助綁架」或「販賣人口」檢控嗎？

台男獲救 指園區高層均大陸人 他又指，在禁錮園區不但失去自由，還被強迫去詐騙他人。Andy說，他本已因為缺錢才誤信誘騙的人，其後還要交付贖金才能回港，他的家人當時向銀行借錢支付贖金，自己回港後又要日以繼夜努力工作，償還債務，Andy狠批誘騙中介行為害人，跨國性的犯罪行為實在罪加一等，他很希望這些人得到應有的懲罰。

另外，謝亦談到禁錮園區的情況，據他觀察，這些詐騙公司的高層都是大陸人，九成做詐騙工作的人都是說中文，如大陸人、台灣人、香港人和馬來西亞人。