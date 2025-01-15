事故一浪接一浪 工業安全得個樣

港府口口聲聲重視工業安全，又是修例提高罰則，又是要運用高科技做好監察，惟不管說得多麼好聽，工業意外依然不絕如縷。僅這兩日，先有啟德醫院地盤一幅巨型棚架倒塌，導致11人受傷；後有藍田連德道山坡工程一輛挖泥機翻側，壓毀地盤圍欄，波及一部駛經的垃圾車，3人受傷。事實證明，「開開心心上班去，平平安安回家來」，至今依然是無法實現的口號。

勞福局局長孫玉菡煞有介事稱，政府將循4個大方向檢視大型棚架工程，包括召集業界人士，以類似「武林大會」形式檢討施工流程。可惜話音剛落，香港不僅棚架工程危機四伏，就連揸車駛經工地也要提心吊膽。

昨日的藍田工地，屬安達臣道石礦場用地發展項目下的道路改善工程用地。意外發生後，現場有不少巨型石塊、鐵柱、鐵絲網，連同挖泥機壓在垃圾車一邊車頭，甚為駭人。翻側的挖泥機司機自行爬出車外，但垃圾車司機及一名跟車男工則受困，消防耗用3小時始將男工救出，檢回一命可謂好彩。

香港建造業總工會指出，相信斜坡挖泥工程進行期間，支撐挖泥機下的石塊或泥土鬆動，引致挖泥機失平衡墮下，導致今次意外。質疑安全管理人員為何沒有檢查清楚，為何在泥土鬆軟的情況下，仍然派重型機器上坡開工？工會強調法例有相關規管，惟在執行上往往沒有「落地」。

事實上，絕大部分工業意外都是人禍，包括承建商輕視工人安全，一味得過且過；工人貪方便，沒有做足安全措施；勞工處巡查和監管不足，只知亡羊補牢；更重要是法庭對違法僱主例牌輕判，以致法例阻嚇力不足。這樣說絕非無的放矢，工業傷亡權益會指出，兩年前一名棚架工人墮斃，僱主違反3項職安健條例罪成，但法庭僅判罰款9萬元，更可分90期共7年半付款，堪稱荒天下之大謬。

類似的輕判案例只是冰山一角。可以看見，修訂職安健條例已超過一年，惟在新例實施首一年間，3宗定罪個案僅罰款3萬至5萬元，比未修例前的平均罰款更低，人命何價？去年勞工處錄得21宗致命工業意外，跟前年相若，證明工業意外並無隨修例而有明顯減少。每有嚴重事故發生，港府例必稱重視，擺出強硬姿態徹查問責，但不旋踵更嚴重的意外又告上演，工人性命依然欠缺保障。

要減少意外發生，各方面都有責任，政府的責任最大。除了監管必須到位，當局是否應該主動檢視過於輕判的案件並提出上訴？律政司對一些輕判的國安或刑事案件均有主動上訴，為何對職安健案件例外？工業傷亡權益會多次敦促當局對輕判的案件上訴，加重罰則，務求要法庭重視工人性命，可惜政府至今置若罔聞。

香港連續兩日有嚴重工業意外發生，而奪命工業意外更是層出不窮，在一個號稱文明先進的國際城市，地盤惡劣程度卻如同第三世界，這是無論如何叫人無法接受的。未來還有大量政府工程上馬，社會的發展不應以犧牲工人安全來換取，各界必須吸取教訓。