龍七公：災難預示國運 中美表現兩極

踏入2025年，地球上兩個大國不約而同於1月7日遭遇災難，中國的西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震，美國則發生南加州山火，兩場災難都引起全球關注，兩個大國的救災及安置災民手法全方位曝光。結果是美國山火乏人救火、無水救火；另一邊的中國卻在首48小時已基本救出被困災民，且以每6分鐘一間的速度搭建大量簡易房，保災民度過攝氏零下18度的寒夜。災難是場考試，既考驗官員管治力，亦檢驗國力，同時也預示了國運與未來。

中美兩場災難性質不同，救災部署也各有不同，但兩場災難亦有很多相似之處，例如都是大量民眾生命、財產受威脅的突發事件，需要跨地域、跨部門、跨界別的人力及物力全力投入，還要與災難爭分奪秒競賽。

現在一周過去了，西藏雖仍有餘震，但大致已進入災後重整階段，但南加州山火依然在猛燒，火場沒見減少，反而出現至少6個火頭，焚燒面積超過2,500公頃，美媒形容，被焚燒的國土面積已超過一個三藩市。大火已導致逾萬幢豪宅被焚毀，連即將卸任的副總統賀錦麗的豪宅亦被燒毀，眾多名人、明星亦遭殃，美國奧運5金泳手霍爾更現身談火中逃生，他連10枚奧運獎牌都無力搶救。

中國在西藏地震的救災表現令人自豪，這場126人死、188人傷的震災，導致3,600多間房屋倒塌，近4.7萬人須轉移，地震災區位於高原地區，平均海拔約4,400米，定日縣夜間最低氣溫達到攝氏零下18度，日間亦是零度以下，3,600多戶失去家園的災民如何安置，本是一個大難題。但內地卻在地震發生幾分鐘內，已派出具備地形繪測、紅外線等功能的無人機，在災區上空做「天眼」，地面部隊按照最新資訊挺進災區，精準救人；救災工人又以平均6分鐘一間的速度迅速搭建簡易房，這類房間讓災民在餘震不斷的災區免於飢寒交迫，既防曬又防潮，電力、食物供應不缺。

美國救災卻是另一個故事。這次火災來得很猛，又有大風助長火勢，但救火不力的背後，美媒卻相繼踢爆官員不在位、市政府削消防開支、消防員無人、消防栓無水等令人瞠目結舌的荒唐現象。更有媒體揭露，有億萬富豪旗下公司在2021至2022年度耗用了洛杉磯1,630億加侖的水，即佔洛杉磯總供水量的92%。更離譜的是，這個城市曾經有一個公共儲水水庫，但億萬富豪收購了57%股權，其後便把水庫私有化。水資源亦能被壟斷，果然厲害了，有錢人！

救災不力 高下立見 救災表現高下立見，正處於烈燄焚身的美國，即使有鄰國加拿大、墨西哥伸手協助，但舉目望不到盡頭的火場，恐怕難在短時間內救熄。幾天後便是特朗普宣誓就任的時間，這次他真的很冇癮，一邊是全美下半旗悼念已故總統卡特，一邊是南加州烈火焚城、災民萬千的慘況，這個時候，特朗普的登基，堪稱最壞時間的最尷尬政治大騷。