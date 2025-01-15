冰鑑春秋：南韓動亂的真正源頭

「白骨團」又捲土重來了，支持南韓總統尹錫悅的「反共青年團」公然承認，他們轄下有與過去鎮壓民主運動同名的「白骨團」，強烈要求政府放棄對尹錫悅的逮捕行動，否則可能會引發內戰。

這已是「白骨團」這個名詞在南韓歷史上的第3度出現。1952年，時任總統李承晚為了掌握絕對的權力，發動長達40天的釜山政治風暴，組織了「白骨團」、「毒蜂隊」等隊伍，鎮壓敵對勢力、對國會議員進行逮捕，在美國決定不干涉的情況下，透過霸王硬上弓的方式，以163票贊成、3票棄權、無人反對的絕對優勢，通過了所謂「拔萃改憲案」，隨即在不久後的總統大選中，以74.6%的得票率大勝，將南韓置於他的獨裁統治之下。

1985年，全斗煥軍事獨裁期間，為了因應愈來愈多大學生發起全民抗爭運動，於8月以首爾市長的名義成立「白骨團」，他們精心挑選身強體健的年輕人，頭戴白色安全帽，身穿輕便運動服或牛仔褲，手持木棒、鐵管等武器，只要警察一對學生施放催淚彈，他們就會從早在附近埋伏的車輛上傾巢而出，對學生追趕痛毆，屢次鬧出人命，成為20世紀末許多南韓人心頭揮之不去的陰影。

「白骨團」在進入21世紀後，隨着南韓政治改革逐漸消失，沒想到隨着尹錫悅政變導致意識形態衝突嚴重，這個曾經令南韓青年聞風喪膽的名字又回來了。但真正傷害南韓民主的，只是「白骨團」嗎？

無論是李承晚、朴正熙，或是全斗煥與盧泰愚，南韓這些獨裁強人，哪一個不是美國扶植，其獨裁又獲得美國默許呢？這次的尹錫悅又何嘗不是如此？「白骨團」只是政客的工具，南韓混亂真正的根源，是在幕後操縱一切的美國！