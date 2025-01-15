強詞有理：無懼貿易戰

2024年埋單計數，中國貨物貿易進出口總值高達43.85萬億元人民幣，同比增長5%，規模創下歷史新高。在美西方不斷設立貿易壁壘、大搞脫鈎斷鏈的情況下，中國外貿不減反增，堪稱奇迹，難怪西方媒體也承認「超乎預期」。這說明中國經濟韌性十足，外貿靈活多變，美西方的遏制打壓終是枉費心機。哪怕特朗普上台後發動貿易戰2.0，也很難動搖中國作為世界第一製造大國和貿易大國的地位。中國製造業產值佔全球逾三成，出口總值佔全球近一成半，是名副其實拉動世界貿易和經濟增長的主要引擎，豈是美國所能改變？

最難能可貴的是，中國外貿增長不僅體現在數量上，還體現在質量上。電動汽車、光伏產品、半導體產品、鋰電池、無人機、工業機器人等科技產品行銷全球，與過去出口靠服裝、家電和家具「老三樣」已不可同日而語。西方指中國「產能過剩」，那是羨慕嫉妒恨，自己競爭不過別人，便唱衰抹黑、封鎖圍堵，這種下三濫手段恰恰反映西方沒落。

中國外貿還有一個特點，那就是市場漸趨多元化，對美國的依賴不斷減少。最高峰時美國佔了中國整體出口將近兩成，到去年相關比例已經降至一成多一點，可見美國市場對中國外貿的重要性持續遞減，雖然目前還不能說可有可無，但確實正朝着這個方向發展。所以說，美國企圖再以關稅大棒嚇唬和脅迫中國，只能是一廂情願。

多年前特朗普發動貿易戰時，曾狂言「很容易贏」，結果剛剛相反，美國對華貿易逆差屢創新高，到底誰是贏家？答案不言而喻。時至今日，中國經濟底氣更足，外貿更多元化，面對貿易戰更無所畏懼。最近特朗普對中國似乎降低語調，不再那麼咄咄逼人，反而將矛頭轉向加拿大、歐盟等盟友，可能是柿子挑軟的捏，也可能是緩兵之計，但不管怎麼樣，中國都會按照既定方向發展，繼續推動產業升級換代，繼續拓展外貿多元化。

反觀美國產業空心化，製造業回流淪為空談，在無法尋找替代貨源的情況下，只能繼續依賴中國商品，這也正是美國政客不斷鼓吹脫鈎卻始終無法脫鈎的真正原因。最諷刺的是，美國號稱世界第一科技強國，但出口商品並沒有多少科技含量，主要還是依靠石油、天然氣、農產品及其他原材料，可見美霸確實是虛有其表。