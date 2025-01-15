許金山毒殺妻女案重審 一致裁罪成判囚終身

香港中文大學醫學院前副教授許金山被指於10年前，以注入一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，受審後被裁定兩項謀殺罪成。許不服定罪提上訴，獲裁定上訴得直，須發還重審。重審在2024年11月展開，途中許金山解聘大狀，自行抗辯，認為案中缺乏足夠證據顯示他毒殺人，反指妻女才是把瑜伽球放氣然後放在車內的人。高院陪審團於昨日商議約4小時後，一致裁定許金山謀殺罪成。高院暫委法官祁彥輝依例判處他終身監禁。

現年59歲被告許金山，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。他在2018年第一次就兩項謀殺罪受審，結果被陪審團一致裁定兩罪罪成，被判囚終身。許金山不服裁決提上訴，遭上訴庭駁回，但終院於2023年11月頒判詞，認為原審法官指引陪審團時出錯，裁定許金山上訴得直，案件須發還重審。

聞判表現平靜 無話可說 重審排期於2024年11月展開，由暫委法官祁彥輝，連同4男3女陪審團審理。法官在開審前，已向陪審團表明這案屬重審，並特意提醒陪審團，不要嘗試自行搜集資料或翻查相關報道。許金山在本次審訊中，原本由大律師安華暉（Andrew J.Raffell）代表。不過，當審訊踏入第10日，許金山表示，自行抗辯會最有利於他。法官最終讓許金山的律師團隊退出審訊，許金山在此後的審訊中，均沒有代表律師，自行盤問證人及自辯。

審訊昨踏入第41日，至昨晨11時許，法官完成引導陪審團。陪審團隨即退庭商議裁決。他們在商議約4小時後，一致裁定許金山兩項謀殺罪成。許金山聞判後表現平靜。法官問他有沒有說話想講，許表示沒有。法官遂依例判處許終身監禁。

據控方開案陳詞指，兩名女死者是因一氧化碳中毒而死，氣體是由車尾箱的瑜伽球釋出，把該瑜伽球注滿一氧化碳，及放在車內殺死兩母女的正是被告。被告是中大醫學院副教授，亦是麻醉科醫生，熟悉吸入多少一氧化碳會令人死亡。控方指，許金山承認在中大實驗室把兩個注入一氧化碳的瑜伽球帶回家，聲稱打算用來殺老鼠。但控方認為許金山是在說謊。許金山自辯時承認，與其博士學生李泳怡發展婚外情，又謂他是想用一氧化碳毒殺老鼠，並稱妻女有自殺念頭，懷疑是她們把瑜伽球放在車內。案件編號：HCCC 389/2023