打擊太空油 前線將配備快測包

【本報訊】太空油已成本港青少年3大吸食毒品，過去一年執法人員發現的太空油案件按年激增近20倍，當局已加快修例工作，下月14日便會刊憲，將依托咪酯納入香港法例第134章《危險藥物條例》，即受管制的毒品。並建議非法管有依托咪酯的最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元；販運或非法進口，最高刑罰更是終身監禁及罰款500萬元。為了加強執法效力，前線人員將有一套快速檢測包，以迅速檢驗檢獲的煙彈是否含有依托咪酯。

案件飆19倍 被捕最細12歲 部門昨日與部分機構舉行太空油毒禍的研討會，這款新興毒品自2023出現，執法部門同年僅發現7宗相關案件，拘捕8人，兩人的年齡低於21歲。去年太空油已迅速傳播，截至去年11月，部門發現的案件已增至141宗，案件宗數按年激增19倍，拘捕206人，47人為21歲以下，年齡最小僅12歲。而港府藥物濫用資料中央檔案的數據，僅在2024年上半年，「太空油毒品」已成為21歲以下青少年最常被吸食毒品的第3位，僅次於大麻及可卡因。

青協青年違法防治中心表示，自2024年7至今，發現近百個案曾接觸太空油毒品，社工接觸過年紀最小的吸食者僅11、12歲，這款毒品在青年群組（低至初中）尤為普及，有17歲女孩吸食太空油毒品後失去知覺，清醒後發現懷疑被性侵，但過程完全失去記憶；也有個案報稱朋友因吸食太空油毒品失去意識，以為窗戶是門口，結果墮樓身亡。

執法部門則指，去年打擊太空油的行動共檢獲超過一萬枚懷疑太空油毒品煙彈，針對太空油難以辨認的缺點，及含有太空油毒品的電子煙煙油與一般煙油看起來沒有分別，前線人員將配備快速檢測包，用快速檢測工具識別另類吸煙工具中是否有依托咪酯。

據介紹，快速檢測包可以檢測到極微量的依托咪酯，一般市面上買到的太空油毒品的依托咪酯濃度遠超這款檢測包可測量的水平，準繩度極高。快速檢測包有一支獨立包裝的檢測試紙、一支溶液、一個密封棄置膠袋及一對即棄手套，易於攜帶，其獨立包裝及即棄手套可有效確保檢測不受污染，相信引入試紙會大大提高前線人員針對「太空油毒品」的執法效率。