襲少女煽惑賣淫罪成 16歲女還押下月判刑

肘擊事主背部認衰 19歲仔亦入罪 5名年輕男女被指於2023年10月襲擊當時15歲的女童，其中涉案的16歲女生更涉嫌煽惑女事主向他人提供性服務，在賺取金錢後再還款等。16歲女被告最終被控襲擊及煽惑16歲以下兒童作出猥褻行為等5罪，她否認控罪，同案另外3男亦否認襲擊罪。案件早前經審訊後，西九龍裁判法院裁判官王證瑜昨日裁定16歲女被告全部罪名成立，一名男被告罪成，其餘兩男脫罪。裁判官把案件押後至2月4日，連同早前承認襲擊罪的17歲女被告一同判刑，期間替被告索取懲教院舍報告。

4名需接受審訊的被告依次為16歲女生、朱天樂（19歲，運輸工人）、李謙朗（18歲）及林子健（18歲）。4人連同承認控罪的女被告黎嘉楹（17歲）被控於2023年10月3日在九龍某大廈後樓梯襲擊女子Ｘ，4人否認控罪。黎另承認同日於彩虹邨紫薇樓地下後樓梯襲擊Ｘ。朱另涉管有3張他人身份證，早前已認罪。16歲女生另外否認兩項非法禁錮罪及兩項煽惑16歲以下兒童作出猥褻行為罪，控罪指她於同年10月3日非法禁錮Ｘ，並在10月3日及4日分別煽惑Ｘ向他人提供性服務。

共5人涉案 其中2男脫罪 裁判官裁決指，Ｘ的證供直截了當且誠實可靠，雖然辯方曾質疑Ｘ在庭上稱曾到某場所工作、在15分鐘完成手淫及曾把金錢交給16歲被告的說法不合理，但裁判官認為並非沒有可能，加上16歲女被告與Ｘ之間的訊息紀錄亦支持Ｘ的證供，故最終裁定16歲女被告5項控罪均罪名成立。

餘下3名男被告方面，裁判官信立朱天樂曾用手肘襲擊Ｘ背部，他在警誡下亦作出相關招認，故襲擊罪成。但因Ｘ不能肯定李謙朗和林子健曾否從後襲擊她，故該兩男罪脫。裁判官決定先為16歲女被告和朱索取更生中心及教導所報告，另索取一份朱的勞教中心報告，兩人須還押；早前認罪的黎則獲准保釋候判，以待索取感化報告。案件編號：WKCC 1476/2024