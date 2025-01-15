專責小組見泰司法部長 商討營救被困12港人

【本報訊】緬甸KK園事件近期死灰復燃，政府日前派出專責小組赴泰，跟進港人疑被誘騙到東南亞禁錮從事非法工作的個案。政府昨指專責小組到泰國獲當地司法部長接見，雙方討論如何協助調查營救香港市民，又指本港執法部門數次在自己的網絡交換情報，例如犯案手法、資金鏈都是調查方向，但不會向公眾公開，避免影響調查。對於前往泰國是否安全、會否升級旅遊警示，政府指要考慮一籃子因素。

專責小組日前與泰國司法部長會面，政府指得到對方「一個非常鄭重承諾」，當地政府會盡一切努力協助，對方亦已成立高階層委員會督導相關工作。但政府稱沒有特定營救時間表，「希望盡快」。政府昨形容泰方工作「認真」，提升了政府參與官員的階級。政府表示，本港會考慮所有可以用的方案，包括中國駐當地大使館亦會進行調查和推進工作。政府指當局在去年初形勢加強時已成立專責調查組，執法部門也有使用所有渠道和網絡，包括利用國際刑警、過往打擊跨境販賣等網絡，期望盡快研究事件。政府說現時仍有12人的人身自由被限制，當局已指令專責小組全面審視可以做的工作，並全面推行。

提升旅警需考慮一籃子因素 現時本港對泰國旅遊警示是黃色，亦有在相關網頁和應用程式提供最新資訊。被問及現時前往泰國是否安全選項？會否提升旅遊警示？政府表示，現時有一籃子因素考慮是否提升旅遊警示，但如何處理則由局方決定。

政府指即使當局努力，但仍然有人「不幸」成為受害者，期望公眾明白要警惕網上假資訊，又指需要所有人共同努力進行宣傳和教育，政府每次發現新手法都會第一時間通知公眾。政府續稱，任何社會或知識背景的市民都可能會受騙，因此需要提高警覺。