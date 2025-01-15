東呼即應：平躺馬路險捱撞 醉漢被指碰瓷黨

【本報訊】「做好自己的工作」可以去到幾「盡」？網絡熱傳元朗博愛醫院附近，近日有人平躺在馬路中心，車輛在旁邊呼嘯而過，真是險象環生。有網民驚嘆現今的「碰瓷黨」真的是「搵命博」，其後執法部門解開疑團，原來是有人飲醉酒。另一「搵命博」例子，是一位單車友突然切過隔籬線，幸好從後駛至的巴士及時減速，否則可能「搞出人命」。

網上流傳片段可見，有一位仁兄躺在馬路正中心，期間不少車輛在他旁邊駛過，觸目驚心。不少網民推斷是「碰瓷黨」「開工」。如果是真的話，那就真的名副其實「搵命博」了，搞不好隨時「假戲真做」、「車底見」。執法部門隨後表示，接獲報案指有人在元朗博愛醫院對開的青山公路中心坐下和躺下，到場發現是一名醉酒人士。碰瓷也好，飲醉也罷，始終生命沒有第二回。

單車突切線「玩命」 巴士急減速 不過，香港馬路無奇不有，「搵命博」可以說是「新常態」。網上熱傳影片，一個單車友突然切到右邊行車線，剛巧有一輛巴士從後駛過，幸好來得及減速，否則後果不堪設想。香港愈來愈多這種踏單車當駕駛坦克的奇人異士，有人便提議，既然單車可以在馬路行駛，那就一切規矩跟隨其他道路使用者，第一要有車牌、第二要買保險，出問題扣滿分要停牌，那才公道。