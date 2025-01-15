東呼即應：死車處處浪費泊位 當局遲遲未解問題

東呼即應揭亂象 蔓延公屋停車場 香港地隨處泊滿「死車」，本報曾多次報道有關亂象，惟情況沒有改善。《東呼即應》日前落區視察，發現「死車陣」已蔓延到公共屋邨停車場，其中在葵青區麗瑤邨停車場，部分車輛堆滿垃圾，車胎被鎖上，部分車輛更收到「違例泊車通知書」，但顯然沒人理會。有汽車界人士指，停車場內「死車」有入場紀錄，管理公司只能按「欠租」處理，不能直接拖走。有議員建議，政府增加免費電單車泊位，並積極考慮將包括天橋底、公園旁等人流少的地方闢作泊位。

香港「死車陣」處處，不僅阻塞道路，更造成衞生問題。《東呼即應》團隊日前到葵青區麗瑤邨視察，發現停車場內有7輛懷疑「死車」，其張貼的行車證不但過期，部分更過期近3年，且部分車輛的車廂內堆滿垃圾，車上布滿灰塵、車胎漏氣，車胎亦已被鎖上；另有部分車輛收到「違例泊車通知書」，指車輛是時租進場並已停泊超過7天。為甚麼停車場會淪為「死車」勝地？

進閘已成持份者 無法拖車 中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指出，無論是月租或時租停車場，均有機會成為「死車」的熱點，當中又以月租停車場情況更為嚴重。根據法例，停車場屬於私人地方，車主進閘時有進行登記，故成為持份者之一，即使車主欠繳停車費多月，管理公司亦無法拖走車輛。

他續指，通常管理公司只能透過車輛的車牌，向運輸署查詢車主個人資料，並寄送欠費通知，甚或透過律師信追討欠租。若情況無法解決，管理公司只能入稟小額錢債審裁處申索。

此外，現時有不少電單車因為泊位不足而長期違泊，加上目前法例並未強制行車證過期車輛的車主，自行負責清走車輛，導致「死車」問題更嚴重。《東呼即應》團隊前往深水埗區各地俗稱「骨位」的電單車泊位，亦看到行車證過期的電單車。根據運輸署回覆，截至去年年底，已領牌的電單車數目超過7萬輛，但路旁電單車泊位數目只有約1.2萬個，即大約6輛電單車爭一個停泊車位。

6鐵騎爭1泊位 嚴重不足 議員邵家輝早前與摩托車協會會面，提到業界反映電單車的泊位嚴重不足，使車主面臨停車困難，繼而影響電單車的銷量。根據運輸署公布的電單車泊位，大多集中在新界偏僻的地方，大部分車主無法停泊，他促請政府加大力度，在全港各區物色更多泊位。他建議，政府可善用人流較少的空間，例如天橋底或公園旁等位置，劃出更多電單車泊位，料可減少電單車四處停泊的情況，從而緩解交通擁堵。

為了從源頭解決未領牌車輛被不當棄置於公眾地方，運輸署表示，新法例計劃於今年12月實施，要求兩年或以上未領牌車輛的登記車主，必須於運輸署發出通知書日期的3個月內，為車輛領取牌照，或按規定為該未領牌車輛取消登記，並將車輛拆毀或永久送離香港後，向運輸署取消車輛登記，否則會構成罪行。不過，即使法例堵塞了「死車」漏洞，當局會否加強巡查同執法才是問題關鍵所在。