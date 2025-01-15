前特首辦又搬惹議 港府：利用空置大樓
【本報訊】前特首林鄭月娥現時位於金鐘太古廣場的前特首辦公室年租567萬元，租約將於今年5月中屆滿，將會遷往屬政府物業的灣仔入境事務大樓23樓，但有議員批評使用期少於3年，短期內搬完又搬，花費大量公帑。政府昨回應時表示，搬遷安排可以利用空置大樓，節省以及更好地運用公帑，確保公帑能夠好好運用。
指不影響3政府大樓重建
至於會否影響灣仔北3幢政府大樓的重建，政府指重建會按照原定計劃執行，項目如期進行，又指會繼續做好工務工程，每年平均有900億元工務工程基建項目，包括北部都會區、房屋項目、工業發展等。
議員田北辰日前在社交平台貼文，指當時政府解釋以40萬元租太古廣場豪華辦公室，是因為「特首離任後需給予恰如其分的地位及尊重，考慮其身份及禮儀工作」，他認為「其實呢個要求都好有彈性？」他引述報道指「據了解入境事務大樓的辦公室可使用不少於3年」，反問：「咁3年後又用公帑再搬同裝修新地方？點解次次決定都要咁短視呢？」他期望政府交代當中搬遷及裝修費用。
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