前特首辦又搬惹議 港府：利用空置大樓

議員田北辰日前在社交平台貼文，指當時政府解釋以40萬元租太古廣場豪華辦公室，是因為「特首離任後需給予恰如其分的地位及尊重，考慮其身份及禮儀工作」，他認為「其實呢個要求都好有彈性？」他引述報道指「據了解入境事務大樓的辦公室可使用不少於3年」，反問：「咁3年後又用公帑再搬同裝修新地方？點解次次決定都要咁短視呢？」他期望政府交代當中搬遷及裝修費用。