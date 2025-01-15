去年出入內地人次 港澳台佔2.54億

內地去年共簽發普通護照2,331.9萬本、內地（大陸）居民往來港澳台證件簽注為9,451.4萬張（件）次，同比分別上升26.5%、9.8%；簽發港澳台居民來往內地（大陸）通行證為257.8萬張，較前年新冠疫情後集中辦證高峰稍有下降；簽發外國人簽證證件為259.7萬本次、同比上升52.3%，免簽入境外國人2,011.5萬人次、同比上升112.3%。移民局政務服務平台為中外出入境人員提供查詢等政務服務達1.3億人次，為港澳台居民、海外華僑和外國人免費提供身份核驗服務達3,407萬人次。