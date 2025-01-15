沙特6管制站 持港護照可辦落地簽

【本報訊】港府接獲沙特阿拉伯駐香港總領事館通知，香港特區護照持有人可於抵達沙特阿拉伯的6個指定管制站時辦理旅遊簽證。入境處指，旅遊簽證分為兩類，分別為逗留期最長30日的單次入境簽證和逗留期最長90日的多次入境簽證。

沙特國民赴港免簽90天 入境處表示，6個指定管制站分別為利雅得哈立德國王國際機場、吉達阿卜杜勒‧阿齊茲國王國際機場、達曼法赫德國王國際機場、麥地那穆罕默德‧本‧阿卜杜勒‧阿齊茲王子國際機場、法赫德國王大橋及巴塔邊境口岸。

除了落地簽證外，香港特區護照持有人亦可於前往沙特阿拉伯旅遊前經網上申請電子簽證。由今日起，沙特阿拉伯國民免簽證前來香港特區旅遊的逗留期限，由30日延長至90日。

入境處稱，此落地簽證及電子簽證的安排會對前往沙特阿拉伯旅遊的香港特區護照持有人帶來更大的便利。此外，該安排及延長沙特阿拉伯國民的免簽證訪港期限將有助加強兩地在旅遊、文化和經濟方面的聯繫。現時已有共172個國家及地區給予香港特區護照持有人免簽證或落地簽證待遇。