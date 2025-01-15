入境處6項入境申請 後日起須電子交表

【本報訊】入境事務處宣布調整6項入境政策／計劃的申請方式，包括輸入內地人才計劃等，相關調整將由後日（17日）起，須使用電子化服務遞交，入境處不再接受親身遞交、以郵遞或投遞方式遞交的有關申請。相關入境政策／計劃的申請資格和審批準則維持不變。

包括輸入內地人才計劃

入境處將調整多項入境政策／計劃的申請方式，包括一般就業政策（包括就業及企業家來港投資）、輸入內地人才計劃、資本投資者入境計劃、來港受訓、工作假期計劃，及以受養人身份居留。上述入境政策／計劃的簽證／進入許可及延長逗留期限的申請，由後日起須使用電子化服務遞交，入境處不再接受親身遞交、以郵遞或投遞方式遞交的有關申請。在網上遞交申請後，若有需要，申請人亦可在網上補交文件及／或查詢申請狀況。