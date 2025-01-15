入境處6項入境申請 後日起須電子交表
【本報訊】入境事務處宣布調整6項入境政策／計劃的申請方式，包括輸入內地人才計劃等，相關調整將由後日（17日）起，須使用電子化服務遞交，入境處不再接受親身遞交、以郵遞或投遞方式遞交的有關申請。相關入境政策／計劃的申請資格和審批準則維持不變。
包括輸入內地人才計劃
入境處將調整多項入境政策／計劃的申請方式，包括一般就業政策（包括就業及企業家來港投資）、輸入內地人才計劃、資本投資者入境計劃、來港受訓、工作假期計劃，及以受養人身份居留。上述入境政策／計劃的簽證／進入許可及延長逗留期限的申請，由後日起須使用電子化服務遞交，入境處不再接受親身遞交、以郵遞或投遞方式遞交的有關申請。在網上遞交申請後，若有需要，申請人亦可在網上補交文件及／或查詢申請狀況。
有關服務可讓申請人透過「入境處流動應用程式」、入境處網頁或香港政府一站通網頁完成整個申請程序，即由遞交申請、繳費到領取「電子簽證」，全程毋須親身前往入境處辦事處。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：