違租契謀利判囚 黎智英黃偉強提上訴開庭

【本報訊】壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，因隱瞞業主香港科技園公司，違反租契使用價值5.16億元的將軍澳工業邨地段，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，因而被控欺詐罪。兩人經審訊後，在2022年被裁定罪成，涉及兩項欺詐罪的黎智英被判囚5年9個月、罰款200萬元、及被頒令取消擔任公司管理層等資格8年；涉及一罪的黃偉強則被判囚21個月。兩人均就判決提出上訴，聆訊昨在高院上訴庭展開。上訴方指，黎智英沒有任何披露租契違約的法律義務；律政司則指黎應申請牌照。聆訊將於今日繼續。

兩名上訴人是黎智英（77歲）和黃偉強（63歲），黃已服刑完畢。兩人同被控一項欺詐罪，指兩人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞，在非按1995年5月25日雙方所訂立租契第二附表指明的情況下，使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所。黎再獨自面對一項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書、租契協議及租契第二附表指明的情況下，使用涉案處所。

黎辯稱沒法律義務披露違約 代表黎智英的資深大律師提到，黎沒有任何披露租契違約的法律義務，因此無法以隱瞞形式構成欺騙行為，並認為控方控罪詳情並不符合租契的邏輯。上訴方指，很難說力高完全沒參與《蘋果日報》業務，不認同原審法官所形容，力高「如公司形式的『大打雜』」。事實上，力高在處所使用的範圍只佔總面積的0.16%，屬十分輕微。

對於控方指力高提供顧問及管理服務，與租契所列指明用途完全無關，代表黃偉強的資深大律師不同意，認為力高的營運屬支援動新聞的業務範圍。律政司代表則指，本案重點並不在於披露租契違約，而是在佔用處所前，應作出申請並得到批准，力高沒有申請便使用涉案處所，屬違反租契。案件編號：CACC 223/2022