國安逃犯鍾劍華 妻兒需帶署助查

鍾劍華

在鍾被通緝後仍留港 分別搬住村屋劏房 國安處月前向6名疑違反國安法的人士發出通緝令，當中包括香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華。該處日前以涉嫌協助在逃通緝人士將香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀帶署調查後，昨早再於元朗區及深水埗區帶走鍾劍華妻子（伍麗萍）及三子（鍾子希）。據悉，二人在鍾劍華被公開通緝後，匆忙搬離居所，分別到元朗廈村的單位及深水埗基隆街的劏房居住，昨午12時，鍾劍華的兒子獲准離開旺角警署。

鍾劍華涉嫌干犯「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，曾多次透過社交媒體平台鼓吹「港獨」，及持續透過不同平台和方式，包括接受傳媒訪問、在社交媒體發布貼文等，請求外國對中國及香港進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。2022年3月，鍾聲稱被執法部門約談及其過往的言行可能已觸犯《港區國安法》，其後於同年4月離港赴英國。

長子留美工作 次子澳洲進修 至於其家人，公開資料顯示，鍾的長子在美國完成修讀碩士學位後，已決定留在當地工作，次子則在澳洲完成學位後繼續於當地進修，圖藉澳洲的「救生艇計劃」留在當地。而鍾的妻子及三子則仍留港。

國安處日前突擊搜查鍾庭耀位於港島薄扶林的住宅，並將他帶到黃竹坑南滙廣場的香港民意研究所作進一步搜查，懷疑有人涉利用機構協助一名已竄逃外地的被通緝人士，繼續從事危害國家安全行為。行動中檢走包括電腦、平板裝置、手提電話及銀行文件等，亦邀請受查機構的一名董事及兩名職員返署協助調查。

政府昨強調，任何人涉及危害國家安全的行為都會予以「窮追猛打」，任何機構、個人聯繫、支援、幫助涉及危害國家安全的人物，政府都會全面調查。相信不同專業團體，假如沒有危害國家安全企圖，只需要按住自己工作信念、專業守則和行為道德從事自己事業即可。涉及危害國家安全是清晰罪行，執法單位每次行動也會清晰交代相關犯罪行為。