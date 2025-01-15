醫健：健康在您手：上門照顧長者 護老者有「伴」同行

隨着人口老化，許多人都會成為護老者，其中不乏「以老護老」的情況。護老者面對財政、體力與精神等方面挑戰，缺乏喘息機會。

護老者可考慮選擇社區不同的照顧資源，共同分擔護老工作與壓力。例如坊間有些護老者支援計劃提供的上門支援服務，會先由社工評估護老者照顧的需要，安排不同的上門服務，以基礎看顧長者為主。讓護老者可以暫時離開照顧崗位，處理私事、與朋友短敍或休息。同時，長者在家中也能透過上門服務，增加社交機會，豐富日常生活並維持身體機能。

一般來說，這些照顧服務中提供照顧支援的人士都具備實務護老技巧，以及家居護老知識，讓護老者得以安心「唞一唞」。如本計劃與其他機構合作，讓有志於協助照顧工作的人士，在完成培訓及通過考核後，為居於中西區、灣仔及東區的有需要護老者，提供上門照顧長者的服務，如陪伴、協助進行簡單運動及認知訓練等。不少受訓學員更為畢業護老者或資深護老者，有豐富照顧家人經驗，能以過來人身份，向其他護老者提供關懷、經驗分享，凝聚彼此力量互相支持，減輕護老者壓力，同時加強社區支援網絡。

照顧路上並不是孤軍作戰，每個人都能與護老者結伴同行。如果你或身邊朋友有照顧壓力需協助，或希望成為受訓學員支援有需要的護老者，歡迎致電2383 0177。

聖雅各福群會賽馬會友「伴」同盟護老者支援計劃

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