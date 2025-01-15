歷失胎哀痛 逾半夫妻需輔導

【本報訊】失胎父母面對的傷痛，往往需要很長時間去過渡。有大學昨日發布一項夫妻失胎後的哀傷和應對方式研究，結果顯示，逾一半夫婦在失胎後經歷了複雜性哀傷，需要轉介心理輔導；常見的反應包括難以接受失去孩子的事實和情緒反應干擾日常生活等。學者建議鼓勵經歷失胎的夫婦彼此分享他們的失落。

23%中至重度抑鬱 香港大學於去年9月至10月，透過網上問卷訪問582名曾經歷失胎的夫婦，並抽樣分折246對夫妻的數據。結果顯示，54%的夫婦在失胎後經歷了複雜性哀傷，需要轉介心理輔導；23%的受訪者經歷了中度至重度的抑鬱情緒。

至於失胎的夫婦常見反應包括，難以接受失去孩子的事實、情緒反應干擾日常生活、持續出現失去孩子的影像或任何提醒失去的事物和避免進行失去孩子前曾經喜愛的活動。

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄建議，臨床輔導人員應將哀傷和生育史納入常規評估；鼓勵經歷失胎的夫婦彼此分享他們的失落；接受哀傷過程中的差異，並在需要時尋求支持。