每3個Z世代 1人困焦慮苦海

近10%受訪者去年曾遭暴力對待 年輕人的精神健康近來備受社會關注。有大學昨日發布一項心理創傷的跨世代研究調查，結果顯示，香港的Z世代年輕人（18歲至27歲）是焦慮、抑鬱和創傷後壓力徵狀最嚴重的群體，約每3人就有一人有焦慮徵狀，抗逆能力也較其他世代低。學者建議需要積極培養個人和家庭層面的抗逆力，以減輕與生活逆境和創傷相關的心理健康負擔。

香港樹仁大學顧鐵華費肇芬伉儷跨學科循證實踐及研究中心聯同4間院校在2023年至2024年，訪問了逾一萬名市民，了解他們的心理健康徵狀及創傷和逆境的比率。研究團隊根據他們受訪時的年齡劃分為4個世代群體作比較，分別為戰後嬰兒潮、X世代、Y世代及Z世代，年齡分布由18歲至74歲，結果顯示，21.9%、20.7%及17.4%的全港市民分別有壓力、焦慮、及抑鬱徵狀。

其中，22.8%、30.5%及22.3%的Z世代年輕人分別有壓力、焦慮及抑鬱徵狀。Z世代年輕人的焦慮和抑鬱徵狀比率明顯高於其他年齡層，情緒調節能力，和對生活的積極度亦比其他世代低。結果令人憂慮。

學者倡培養個人家庭抗逆力 研究顯示，創傷與心理健康有重大關連，曾經歷創傷及逆境的群體，均出現較高的壓力、焦慮及抑鬱徵狀。在過去一年，最多香港市民遭遇的創傷性事件是19.2%市民目睹死亡或嚴重傷害事件；10.6%失去至親或離婚；7.1%受暴力對待。分析顯示，Z世代遇到的創傷普遍比其他世代較少。16.8％的Z世代過去一年曾目睹死亡或傷害事件；7.7%失去至親或經歷離婚。另外，12%的晚期嬰兒潮世代及9.4％的Z世代表示過去一年受暴力對待，比較平均值高。

協助研究的仁大輔導及心理學系副教授袁穎忻指出，接近10%的Z世代年輕人表示過去一年曾受暴力對待，家長和老師必須倍加留意，為年輕人提供安全的成長環境。研究亦指出了可減輕創傷對心理健康的影響關鍵的保護和抗逆因素，發現壓力、焦慮和抑鬱等心理健康徵狀受逆境和創傷影響、因此需要積極培養個人和家庭層面的抗逆力，以減輕與生活逆境和創傷相關的心理健康負擔。在多個抗逆因素之中，最為重要的是情緒調節能力。數據顯示，較少出現焦慮或抑鬱徵狀的人，其情緒調節能力明顯較高。