春節將至 銀行打蛇餅換新鈔

【本報訊】農曆新年將至，3間發鈔銀行於昨日起至16日提供新鈔及迎新鈔，讓市民兌換後封利是。昨晨7時30分，旺角彌敦道的滙豐分行提早半小時開門，排隊者中不乏長者。有市民表示用了不足半小時便完成換新鈔，形容過程順暢；雖然經濟環境不晴朗，但有市民指不會因此而少派利是。

市民：經濟差不減利是金額 昨日早上7時許，人流愈來愈多並打「蛇餅」，銀行外有近百多人排隊，現場有職員維持秩序及指引民眾。市民黎小姐表示等了20多分鐘，比想像中快，昨日兌換20、50及100元的紙幣，一共兌換了4,000元，和去年相若，主要用作封利是予子女及孫兒、相熟的酒樓侍應及保安員。她指不會因經濟不景減少利是金額，「畀開咁多就咁多啦，除非真係冇能力」。市民譚小姐則指，自己和女兒合共兌換一萬元，每年兌換數目都差不多。她又稱不會因為經濟情況不佳而少派利是，「利是就是希望大家平安」。

滙豐香港區財富管理及個人銀行分區網絡聯席主管陳綺筠指，換新鈔的網上登記首日已爆滿。儘管今年的人流與去年相若，但滙豐預備的新鈔數量較往年略有增加。她還指出，市民對新鈔的需求並未因電子利是的普及而減少。

金管局建議，現金派利是的市民到銀行換鈔前，可先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，3間發鈔銀行會確保新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋須在服務開首數天趕往兌換。