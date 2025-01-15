全球最安全航班 國泰高踞第3

選最安全廉航 香港快運稱王 最近發生多宗空難事故，不少外遊市民都會選搭安全的航空公司。有航空評鑑網站公布25間全球最安全航空公司排名，國泰航空排名較上年提升6位，今年與其餘兩間航空公司同列第3；國泰航空旗下的「香港快運（HK Express）」則奪得最安全的低成本航空公司榜首；新西蘭航空則蟬聯排行榜排第一、其次為澳洲航空。新加坡航空和荷蘭皇家航空則涉及人命傷亡事故，重挫公司聲譽，於排行榜跌出25大。

有航空專業評鑑網站日前公布2025年25間全球最安全航空公司排名，評估全球385間航空公司的飛行紀錄、按照兩年來的重大事故、機隊年齡、機隊規模與事故頻率及死亡人數等。

國泰航空在傳統全服務航空公司之中排行第3，較2024年度提升6位，與卡塔爾航空及阿聯酋航空並列年度第3。香港快運則獲評為2025年度最安全的廉航公司，該網站形容香港快運在監察期內，沒有發生嚴重事故，也相對維持「完美無瑕的安全紀錄」。

較上年度提升6位 新西蘭航空分別於2025年、2024年及2022年於傳統航空公司中，其安全排名排行第一，當中一大原因是其轄下飛機平均機齡較年輕，而且其飛行員經過嚴格的模擬器訓練。澳洲航空因最近發生一些事故，或許成為勝負的關鍵因素，包括去年10月一班西澳內陸機因為機件問題要緊急降落，航機一度失控下降，而機上乘客向他們的至親發訊息。

另外兩間傳統航空公司新加坡航空和荷蘭皇家航空，因發生涉及人命傷亡的事故，重挫公司的聲譽，今年就跌出25大。其中，新加坡航空於去年5月的SQ 321航班，在空中遇上湍流而被迫降落泰國，造成一名乘客死亡。

該網站稱，日本航空516號班機於去年1月在羽田機場發生的墜機事故證明遵守程序的重要性，該航班的機組人員充分把握時間及冷靜判斷，乘客亦聽從空服員的指令及配合，包括留下手提行李，反映專業處理將災難化解，有利航空公司評分。