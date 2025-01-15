近半港漂憂本地產業單一 限制發展

【本報訊】政府要搶人才、搶企業，俗稱「港漂」的內地學生或人才愈來愈多。有組織早前進行問卷調查，以了解港漂在港的生活及對香港經濟、文化、及公共政策等的看法，結果發現50%受訪者覺得香港居住環境較為擠迫，47%憂產業單一、創新產業不足，對留港發展構成限制，逾30%覺得民生及生活規管太多。

半數人指港居住環境狹小 青年港漂總會發起人莊詠琳表示，在去年12月16日至29日進行網上問卷調查，受訪的港漂近800人，當中約80%為35歲以下的年輕人，52%受訪者在港工作，其餘48%則在港讀書，約一半人正修讀學士或碩士課程。港漂在港工作的收入，67%在職受訪者月薪逾兩萬元，達到5萬元以上的有14%。行業分布上，金融及教育業最受歡迎，其次是保險及IT行業。在文化適應方面，50%港漂覺得香港居住環境比較狹小，有30.8%受訪港漂指針對生活或民生的規管愈來愈多。調查結果又發現45%受訪者表示最難適應香港人較少重視「關係」的工作方式，約12%的港漂不習慣香港到處都是禁煙區而沒有吸煙區、不習慣香港人不愛吸煙喝酒談公事的約有13%。

對於港府近日提出有意禁止加味煙，有16%認為政策太過嚴厲。至於港府有意進一步全禁電子煙，亦有過半認為不是時候推出，高達18%受訪者擔憂會影響內地旅客或人才來港，亦有47%受訪港漂擔憂香港產業過於單一，創新產業不足。

議員吳傑莊指有些新來港人士會得覺得自己所學的，到香港實際落地應用可能有落差，尤其是較為缺乏創新行業，例如內地的電商或科研類行業在香港就較少，更遑論做船或航天、航空的業務，以致這方面的專才在香港無用武之地，但這也亦反映他們未必很了解香港的產業，香港的製造業並非強項，反而貿易專業服務等知識技能有較大需求。

另一議員張欣宇不希望下一代吸煙，但禁煙措施的重點應放在減少吸煙人士的影響，以及做好下一代的教育，以免煙民人數上升。他認為香港的民生或社會運作應保持開放同自由，應有空間容得下不同喜好或取態的人，不應排斥並非主流認可的價值觀，把原來不犯法的變成犯法。