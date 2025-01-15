資助屋3項優化拍板 白居二設青年配額

【本報訊】香港房屋委員會資助房屋小組委員會昨日開會，通過3項優化資助出售單位安排，當中包括最快由今年第一季推出的「白表居屋第二市場計劃2024」起，房委會將推出「青年計劃（白居二）」，為青年增設1,500個配額，措施還包括合資格40歲以下青年的居屋申請者，可多獲一個抽籤號碼，多次抽籤失敗的居屋申請向隅者，也會有多一次抽籤號碼。

申請者不能隨便轉讓業權 房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，「白居二2024」配額共6,000個，當中包括4,500個一般配額及上述1,500個新增的青年計劃（白居二）配額。家庭和一人申請者的配額比例維持9比1，即一般配額包括4,050個家庭申請者配額及450個一人申請者配額；新增的青年計劃（白居二）配額包括1,350個青年家庭申請者配額及150個青年一人申請者配額。

她表示，參加以上「青年計劃」的申請者必定要成為業主，不能隨便轉讓業權，除非有離婚、永久離港等理由才可以。她解釋指計劃是為了幫助他們「上樓」，但不希望被人濫用，最新一期白居二即將會發信，新措施會納入其中。

對於新措施會否對其他資助房屋申請者不公，她指根據上一期居屋的數據顯示，參與抽籤的40歲以下青年佔80%，而最後成功購入單位有50至60%，她認為只是多一粒珠的抽籤機會，而非給予更多配額，應對他人影響不太大。