濫用公屋 擬刑事化執爛攤 可囚1年罰50萬

曾爆闢健身室作商用 僅遷出無法檢控 當局擬修例加強打擊濫用公屋，嚴重濫用公屋的行為將被訂為刑事罪行、罪成須入獄。房委會資助房屋小組委員會昨日開會討論修訂《房屋條例》，房屋署消息人士透露，早前曾有個案將公屋單位用作健身室作商業牟利，但政府只能以違反租約收回單位，無法提出檢控，故計劃修例，將有關行為的罰則訂為最高可罰款50萬元及監禁一年。小組委員會主席黃碧如強調，修例是希望增強阻嚇力，房署沒有收回單位的KPI（關鍵績效指標），「唔係要滿足捉到幾多人上法庭的願望。」

修例建議將嚴重濫用公屋的行為訂為罪行，包括以金錢利益分租公屋單位或授予許可讓他人居住於公屋單位；或租戶家庭不居於有關單位並將其用於商業用途。嚴重濫用公屋的罰款為50萬元及監禁一年，適用範圍包括任何人，即協助出租的地產經紀、持證人及分租人等。黃碧如強調，現時每間公屋的興建成本約100萬元，近兩年半內收回7,000間公屋，等於慳了約70億元，會上大部分委員都支持修例建議。

不設追溯期 冀4月交立會 除了加強罰則外，修例亦完善執法安排，建議賦權獲房委會授權人員檢查可疑人士的個人資料，若受查人在無合理辯解下拒絕提供資料即屬違法，可處罰款一萬元及監禁6個月。而涉戶主及成員的虛假申報及拒絕提供資料的罪行，修訂建議延長檢控時效，至該人犯罪後6年內或於獲授權人員發現罪行之後一年內，兩者之中以較先屆滿者為準。

消息人士表示，嚴重濫用公屋的罪行只針對公屋住戶，而賦權獲授權人員可檢查個人資料的範圍則包含公屋及居屋。目前修訂建議法例沒追溯期，消息人士解釋指，立法需要準備時間，故不等於有「空窗期」。至於公屋租戶為幫補家計，或會在家「做吓手工、幫人補習」，此類行為不會納入刑事範圍。房委會計劃本月諮詢立法會對修例建議的意見，爭取在4月內提交草案予立法會審議。

議員倡房協單位同受規管 房委會資助房屋小組委員兼議員梁文廣認為，香港房屋協會亦管理逾3萬個出租公屋單位，居民享有同樣的居住權利與義務，故建議應一視同仁處理，政府可稍後和房協探討，如何加強打擊濫用房協公屋的行為，或研究將房協出租公屋納入《房屋條例》規管的可行性。