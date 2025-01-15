瑪嘉烈醫院地盤飛墮鐵通 擊傷兩男工

【本報訊】工業意外停不了！昨日上午約9時30分，執法部門接獲報案，指葵涌荔崗街10號瑪嘉烈醫院擴建工程地盤，有天秤在吊運一批鐵通期間，有約20條約90厘米長的鐵通，突然從高處飛墮而下。兩名分別姓吳及姓蘇（63歲）男工人猝不及防，遭鐵通擊中分別額頭、肩膊、腿部及手部受傷。救援人員接報趕至，替兩名傷者敷治包紮後，再由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，至於意外原因及經過，則有待進一步調查。

擴建新大樓 建築費60億

根據資料，上址地盤主要興建一座新擴建大樓，樓面面積約85,765平方米，建築工程費用逾60億元。擴建計劃分3個階段進行，拆卸荔景大樓復康花園現有的結構和變壓房；在荔景大樓現時的復康花園和停車場興建一座新擴建大樓；翻新、改建和加建現有大樓；興建新擴建大樓與現有大樓之間的連接橋；以及進行外部和園景美化工程。當擴建計劃完成後，將可以提供包括住院、老人科日間醫院、社康護理、放射診斷、物理治療、職業治療、中央消毒物品供應及快速測試化驗室等服務。