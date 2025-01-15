啟德醫院塌棚架 當局將全港巡查

【本報訊】啟德新急症醫院地盤前日發生嚴重意外，一幅60米乘20米棚架突然塌下，釀11人受傷，當中4人重傷，截至昨日早上，仍有一名姓趙61歲女傷者情況危殆，現時留醫伊利沙伯醫院，另外5名留醫傷者情況穩定，其餘5人經敷治後已經離院。至昨晚，趙婦丈夫與女兒到醫院探望，據其丈夫透露，妻子喉部輕微出血，右眼視網膜受損影響視力，已做了手術。由於一直未能看到她，暫時未知其實際情況。他又稱，妻子做地盤散工，「有工就開，冇工就喺屋企」，但她從事甚麼工種，事發在甚麼位置，他並不清楚，只希望愛妻能早日康復。

勞工及福利局表示，會全面巡查全港棚架，並與業界人士如幕牆承建商、棚業代表等舉行「武林大會」，進一步商討及檢視施工程序。工業傷亡權益會昨日表示，曾經聽聞事發當日一部挖泥機曾撞過棚架，希望當局深入調查。港九搭棚工會亦表示，若有外力鈎塌棚架或連牆器，有機會加快棚架倒塌。

61歲女傷者仍命危 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨日接受電台訪問時指，有業界根據事故的相片提出質疑，指棚架上有很多竹，或造成負重太大，認為當局可從該方向展開調查。她補充指，相關地盤的承建商此前曾涉及多宗意外，包括去年將軍澳中醫院塌棚架、港深創新科技園吊臂倒塌，接二連三意外涉及相同承建商，令人質疑安全規管出現問題。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，搭棚工作需因應各項工序調整連牆器，如要進行幕牆工序，幕牆唯一的接口位就是幕牆玻璃接口位，若現場發現沒有預留接口位，只依靠上面及下面的連牆器則十分危險。若進行其他工序時，沒有進行事前的風險評估，未有調整或裝拆連牆器位置，只鬆開相關的連牆器，或令拉掹嚴重不足，造成倒塌意外。