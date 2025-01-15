墮坡挖泥機 砸中垃圾車3人險死

地盤安全是是但但 血的教訓接二連三 前日啟德有地盤塌棚釀11名工友受傷後，政府昨晨又「信誓旦旦」重申重視工業安全，詎料差不多同一時間，一輛挖泥機在藍田一山坡工程的臨時平台翻側，自斜坡滾下掃毀地盤圍欄及工地臨時隔音屏後，再連同塌屏和巨石等壓着一輛途經垃圾車。挖泥機及垃圾車司機迅速獲救，惟垃圾車跟車男工被困近3小時始能脫困，險死3人同需送院。土木工程拓展署已暫停涉事工序，據悉不排除工程期間有山泥倒塌，致挖泥機沿山坡滾下。有業界狠批地盤安全管理未到位，未有做好事前評估，質疑「安全管理人員佢哋喺邊？」

現場為藍田康華苑對開連德道旁邊斜坡，有關工地為安達臣道石礦場用地發展項目下的道路改善工程用地，正進行削坡擴闊路面工序。昨日上午9時許，一部挖泥機於工地內一個約3米高臨時平台翻側，並從斜坡滾落約4米，撞塌一列15米乘5米、由鐵絲網組成的工地臨時隔音屏。倒塌的隔音屏夾雜多塊巨石、鐵柱、鐵絲網連同挖泥機，壓在一輛途經的食環署外判垃圾車左邊車頭，有途人赫見發生事故，慌忙協助報案。

跟車工被困3句鐘始救出 救援人員接報趕至，挖泥機姓葉（45歲）司機不適，已自行離開挖泥機，惟垃圾車的50歲南亞裔司機及姓馬（24歲）跟車男工被困。消防迅速救出手腳擦傷的垃圾車司機，惟跟車男工左腳被夾受傷不能動彈。消防經風險評估及固定跟車男工後，動用工具及吊臂車協助吊走挖泥機及大石，再以爆破工具製造空間，最終於中午12時許把他救出。3人俱清醒，由救護車送往聯合醫院治理。

姓馬跟車男工的母親其後趕到醫院了解，她透露兒子在涉事清潔公司工作一年多，他被困車廂等待救援期間，曾致電給她指「隻腳夾住好痛」。馬母又透露是單親媽媽，馬是獨子，他18歲便出來社會工作，至今已經7年，現為食環署外判清潔，平日返工時間為朝7晚5。

不排除工程期間山泥倒塌 救援期間，為免現場有山泥倒塌影響救援，消防動用無人機在斜坡上空監察，其後出動生命探測器及搜救犬，確保沒有其他傷者被困。執法部門經初步調查後，把案件列「工業意外─有人意外受傷」，初步不排除工程期間有山泥倒塌，導致挖泥機沿山坡滾下。土木工程拓展署表示，工程團隊有定期檢查有關工地的圍欄情況，以確保其結構安全。署方已即時暫停涉事工序，並配合勞工處的調查工作。

工會轟「安全管理人員喺邊」 工業傷亡權益會指出，地盤重型機械翻側事故的常見成因，包括工地地面不平、太斜，位置太接近孔洞或斜坡邊緣，以及機械臂過度伸延等。會方促請勞工處徹查及公布是次意外原因，以杜絕同類意外。香港建造業總工會理事長周思傑表示，地盤安全管理未做到位，以今次事件為例，若做好事前評估，「安全管理人員佢哋喺邊度？」為何沒有檢查清楚泥土還是鬆軟情況下，仍派這類重型機器上去施工，在執行規管上，「地盤上至下點樣去執行，有冇落到地先係最重要」。

對於連續兩日接連發生嚴重工業意外，勞工及福利局局長孫玉菡表示，就大型棚架安全的工作會循4個大方向做工夫，第一針對啟德意外發出停工通知書，深入調查事故原因；第二展開全港棚架巡查工作；第三通過網頁作出警示及職安健應用程式，向業界再次發出警示；第四召集業界相關人士，包括承建商代表等，大家集思廣益，可以視之為武林大會形式，「唔只睇搭棚嘅安全，要睇整個工作流程、施工程序，可以再優化」，不要再出現風險，亦會探討利用科技手段，對於棚架安全再進一步加強。

清潔工獲救 消防動用重型工具協助拯救。 壓毀隔音屏 消防趕至救援，上址行車線一度封閉。