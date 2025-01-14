笑看天下：美國優先怎及自己有權

美國的民主和司法，在特朗普篤定重掌白宮後，其雙重標準更叫人眼前一亮！這位候任總統即將重返白宮之際，曾對他提出兩項刑事起訴的特別檢察官史密斯，已於上周五正式離職。史密斯於2022年11月被任命為特別檢察官，負責特朗普推翻總統選舉結果案，以及不當處理政府機密文件案的調查和訴訟。

特朗普在兩案中都遭到檢控，是美國前總統面對刑事審判先例。然而，去年總統大選結果出爐後，特朗普以無敵姿態勝出，史密斯即以司法部禁止起訴總統的政策為由，向美國聯邦法院遞交材料，放棄指控特朗普。可見美國司法的正義天平幾咁傾斜權貴！作為「特別檢察官」，礙於形勢，也不得不低頭。

再度貴為美國總統的特朗普，自是得勢不饒人，侵侵在其社交平台發文，暗示史密斯被司法部「炒魷」，指史密斯是「對自己、他的家人以及他的國家的恥辱」！侵侵自己一身都係罪，倒反過來恥笑史密斯是「國家的恥辱」！阿哥，一個得勢的政治人物，若其「性惡」如特朗普，竟可以「豺狼當路衢，蒼蠅間白黑」！顛倒黑白，無過此者。特朗普過往曾直指史密斯精神錯亂，且揚言會在本月20日上任後立即解僱他，同時對其他調查他的人報復。美國媒體形容史密斯辭職是意料中事。中國民間智慧係「窮不與富鬥，民不與官爭」，如今在美國，卻是「司法不與公義鬥，檢察官不與總統爭」，史密斯辭職，走得快好世界，算是識時務者！