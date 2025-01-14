撥亂反正：拜登真傻 幕僚扮懵

還有幾天便卸任的美國總統拜登又再「言語失禁」，他在視察造成多人死傷、大量民房被燒毀、經濟損失估計高達數百億美元的洛杉磯山火災情時，竟突然興高采烈地向在場傳媒宣布一個好消息，就是他已剛剛榮升曾祖父！結果自然被仍在水深火熱當中的大火災民狂轟。最搞笑的是，拜登在報喜時還搞不清自己的曾孫是男的還是女的。難為他日前還聲稱如果自己堅持繼續參選總統，應能擊敗愈老愈精靈的特朗普成功連任。

拜登本人繼續表現癡呆，但其政府團隊及白宮幕僚卻愈見積極兇狠，包括不斷向烏克蘭加碼提供軍火、搶閘否決日本製鐵對美國鋼鐵公司的收購建議、提出進一步限制向中國出售人工智能晶片，以至全面禁止中國製自動駕駛車輛及載有相關軟件的汽車入口美國等，完全不似即將落台的政府行為。事實上，多家受禁令影響的企業和商會，亦質疑拜登政府不應在臨近換屆前作出有關重大決定，要求暫緩有關計劃，待特朗普上台後再從長計議。

政圈有云，一場選舉的終結，便是下一場選舉的開始。受到美國憲法所限，已做過一屆總統的特朗普，肯定不能在4年後再次爭取連任。其愛將馬斯克則因為並非在美國出生，即使支持者眾多，也不能親身參選總統，但是不排除會扮演「造王者」角色。

民主黨經過拜登臨陣退選、賀錦麗「廖化作先鋒」的慘敗後，自然會提早就下屆總統選舉作部署，期間還有大大小小的國會和州政府選舉。加緊打壓中國可在政治上攞分，與其等特氏上任後宣布，不如由民主黨自己操刀。至於因而引發的高通脹等經濟及民生惡果，就等特氏政府來承受及補鑊好了。