冰鑑春秋：民進黨硬逼藍白合

1月11日遊行落幕，主辦單位宣稱有多達15萬人參與，另有15萬人在線上觀看；而國民黨則史無前例地有22名政治人物現身力挺，藍白合的態勢已然成形。但這一切，恐怕全都是民進黨逼出來。

民眾黨成立之初，雖然號稱有別藍綠的第三勢力，但以柯文哲的政治成長過程來看，黨內將近七成的成員比較偏向民進黨，而僅有三成左右光譜接近國民黨，這也是當初藍白合引起黨內強力反彈，最終破局的重要原因。但曾幾何時，民眾黨支持者的色彩逐漸轉移，特別在柯文哲被延押之後，愈來愈多的小草喊出寧願含淚投藍，也要和綠營拚輸贏！原因就在於民進黨操弄的司法，在柯文哲案處理上的過度粗暴。

柯文哲一開始被無預警搜索，接着被當庭聲押，在法官裁定無保請回後，檢察官立即抗告，而高院火速發回地院更裁，地院被迫宣布羈押。而在押人取供4個月期間，民進黨屢透過媒體，用宛如八卦連續劇方法透露偵辦進度與揣測，甚至在起訴後，仍舊堅持押人！於是同樣的抗告發回過程又來一遍，高院再次「命令」地院接押，地院也只能以「尊重審級制度」這種荒謬理由押人。

柯文哲在最後一刻提出抗告，卻被高院以「趨吉避凶」乃基本人性，認定有逃亡串供之虞，予以駁回。若這種說法能夠成立，以後豈非無人能夠交保？而高院半小時內更換審判長人選的過程，更是啟人疑竇，是否一定要換上一個願意羈押柯文哲的審判長，民進黨才善罷甘休？柯文哲父親已近彌留之際，羞辱性的電子腳鐐與政治人物最高的7,000萬元新台幣重保，仍舊無法換得柯文哲暫離牢籠。小草們的悲憤達到極點，也讓藍白合更理所當然！民進黨的神操作，真是令人百思不解。