橫眉冷看：憑一口氣創造奇迹

以往奧運會「男子飛魚」的榮銜，一直是由白種人包辦，但在2024年的巴黎奧運會上，男子100米自由式冠軍，就落在中國運動員潘展樂手上。潘展樂賽後受訪，被問到比賽時腦子在想甚麼，小伙子說也沒想甚麼，就是憋着一口氣，不想給白種人看扁，要證明給他們看，中國人是行的。

所謂「憋一口氣」，這口氣着實可貴，往往把不可能變成可能，潘展樂開創歷史先河，在奧運會上成功問鼎「男飛魚」的寶座，這只是其中一個例子。回想起中華人民共和國成立初期，人民志願軍跨過鴨綠江，跟以美國為首的聯合國部隊打了一場硬仗。當時的中國軍隊非但裝備落後，就連士兵的正常補給也成問題。事前全世界幾乎一致看淡，大都不相信中國人民子弟兵，可以跟美國軍隊硬槓到底。

到頭來，中國軍人卻創造了奇迹，在抗美援朝的戰爭中，雖然稱不上是大獲全勝，但終究是不辱使命，使美帝國主義討不了好去。當年很多將士勝利後返回中國，被問到在如此惡劣環境下，憑甚麼能夠支撐到底？答案也是說：因為憋着一口氣吧。

當代中國人能夠奮發圖強，屢屢創造奇迹，很大程度上，正是靠美西方國家施加的壓力所致。為甚麼近年中國的科技產業進步神速？要是讓我說，那就是拜美國兩位總統，特朗普和拜登所賜。2018年，特朗普率先掀起對華貿易戰，拜登繼任後非但不撥亂反正，反倒變本加厲。在特朗普任內，制裁的中國企業及個人合共671個，及至拜登上台，制裁的對象跳升到1,400個以上。中國企業愈受制裁，憋的那一口氣就愈大，今日出色的中國產業，很多正是靠「川建國」和「拜振華」二人，間接催逼出來的。