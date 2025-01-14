筆下風雲：溫提美爸 潛逃要快

正當南韓尹錫悅因為拒絕受查，彈劾總統陷入僵局之際，美國洛杉磯大火，竟然引起這位一身蟻的政客切膚之痛，久違地在臉書發文，呼籲南韓政府提供必要的救災援助。一副急於越俎代庖的模樣，美其名曰避免當地韓僑遭受損失，實際上醉翁之意不在酒，只為乘機「溫提」美國爸爸，別丟下這個舔美沒有底線的過氣政客不理而已。

尹錫悅為了討好美國，已到了不拘國格的地步，甚至為了遵從拜登之意，連長久以來跟日本的國仇家恨也置之不理，變得極度媚日。可是一場流產戒嚴政變，尹錫悅不僅大權盡失，更隨時招來數以十年計的牢獄之災，老婆涉貪爛帳也很可能一併被清算，左思右想，惟有逃往美國才有一線生機。

很可惜，日前美國國務卿布林肯到訪，隻字未提尹錫悅，而即將上場的特朗普對搞美日韓同盟興趣不大，反正一眾盟友都要聽美國的，有沒有尹錫悅何足掛齒？再說，美國是全球第一強國，救災何時輪到南韓援手？就連拜登，也忙不迭在火災記者會上宣布當曾祖父的喜訊，絲毫不將火災當一回事。皇帝唔急太監急，尹錫悅旨在曲線求助美國的目的彰彰明甚。

事實上，他抵死抗拒檢方傳召，而且一直沒有公開露面，早就惹來潛逃質疑。趁着拜登仍然在位，私下敲美國爸爸的門，相信拜登未必會拒絕，要是特朗普上任後，忽然見到尹錫悅人在美國尋求庇護，絕對不足為奇。

目前南韓陷入無政府狀態，旅遊業受到戒嚴鬧劇打擊，加上經貿表現一年不如一年，經濟一池死水。事實擺在眼前，劣質民主無法選出賢與能，由美國拜登與特朗普之流，到南韓的尹錫悅，再到德法等歐洲大國政客，不是自私自利，就是黨爭不絕淪為跛腳鴨，已是明證。