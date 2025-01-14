強詞有理：烏克蘭絕望

烏克蘭近日大肆宣揚擄獲了兩名北韓士兵，總統澤連斯基更親自出面「報捷」，聲稱要讓記者接觸俘虜，向世界公開真相。西方媒體也全力配合炒作，好像烏軍取得多麼了不起的勝利。其實這只是小事一樁，交戰雙方互相俘虜何足為奇？派往俄烏戰場的北韓軍隊少說也有逾萬人，兩名士兵被俘有何值得大驚小怪？顯而易見，烏方小題大做，無非想掩蓋戰場上的失利，一來企圖挽回烏軍士氣，二來希望西方繼續支援他們。

全世界都知道的真相是，烏軍最近在庫爾斯克發起「大反攻」，號稱動用了兩萬名尖銳部隊，結果被俄軍迅速擊退，損兵折將，丟盔棄甲。烏軍再而衰、三而竭，這也許是最後一次反撲了。美國官員也直言，相信烏軍在庫爾斯克只能再死守數月，便面臨遭俄軍包圍，或是被迫撤退。實際上，烏軍去年8月發動突襲奪下庫爾斯克州大片土地後，隨即節節敗退，很快就失去逾40%所佔土地，死守已沒有意義，再不撤退的話，隨時面臨滅頂之災。

也正是因為戰場上的形勢愈來愈不妙，加上特朗普上台後美國政府勢必改變援烏政策，基輔當局無計可施，只好作最後一搏，連俘虜兩名北韓士兵也大肆炒作，但終究是困獸猶鬥，根本無法挽回敗局。俄軍近日攻佔烏克蘭東部頓涅茨克州定居點舍甫琴科，距離烏軍後勤樞紐波克羅夫斯克只有7公里，再進一步即可直搗黃龍，烏軍崩潰之日恐怕不遠了。

基輔當局唯一指望是，美歐能夠繼續提供援助，可惜這只能是一廂情願。雖然特朗普「24小時結束戰爭」的豪言已不可能實現，但減少甚至停止援烏勢在必行，只要美國打退堂鼓，歐盟也就撐不下去了。特朗普的如意算盤是，在烏克蘭設立非軍事區，由歐盟派兵駐守，美國則置身事外。別說俄羅斯不可能同意，歐盟也不願意做這種蠢事。歐盟諸國已被這場戰爭搞得焦頭爛額，德法等大佬自顧不暇，國內厭戰情緒高漲，哪還有能力派兵駐守烏克蘭？即使歐盟政客願意替美國效勞，歐盟民眾也必定群起反對。

明眼人都看得出，特朗普要求歐盟將軍費大幅增至GDP的5%，其實就是美國的脫身之計。歐盟和俄羅斯互相消耗，美國坐收漁人之利，如此拙劣的陰謀豈能瞞得了人。美國急於脫身，歐盟獨力難支，烏克蘭還有甚麼指望？