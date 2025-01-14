龍吟虎嘯：特朗普會捨難取易嗎

美國候任總統特朗普，是一位野心勃勃的政客，他念茲在茲的是通過「美國第一」、「讓美國再次偉大」，使自己成為排名在華盛頓、林肯之後青史留名的總統。

特朗普貪圖羨慕華盛頓、林肯的名譽，但總覺得他們還不夠威，不夠權力無邊，不夠「帝王」。在一個「民主自由」體制的國家裏，元首也好、總統也好，總是很難具有「帝王威風」的。比如特朗普一直很羨慕世界上一些國家領導人能夠大搞閱兵活動，覺得這才有「帝王」威風和場面，他首次入主白宮時，曾想搞一次美國歷史上罕見的大閱兵活動圓夢，不知何故，不了了之。

柳扶風猜想，特朗普之所以不理國之大小強弱、關係好壞、年齡長幼，會忽然對北韓領導人金正恩「特別好」，一點兒架子都沒有，很可能是佩服、羨慕金正恩在國內有「帝王之尊」，三天兩頭搞大閱兵，享受「三呼萬歲」，特朗普不能不發出「嗟呼！大丈夫當如是」的感嘆！

柳扶風相信，經過幾年前沒能連任總統、被政敵整得好狼狽的教訓，今次捲土重來，特朗普的權力欲望、威給人看、青史留名的渴望會更加強烈，這是他最近迫不及待宣稱，要吞併加拿大、格陵蘭、奪回巴拿馬運河控制權的一個重要原因。當然，他必須還要以「美國第一」、「讓美國再次偉大」說事過橋。

經過這些年與中俄較量，特朗普現在多少明白了，通過打垮中俄，實現「美國第一」、「讓美國再次偉大」是很困難的。第一，美國聯合所有盟友都沒有這個力量。第二，若從美國歷史乃至人類歷史來看，美國只是「打垮中俄」，在政治、經貿、金融、軍事、科技等方面繼續領先，「美國第一」也沒甚麼了不起，他得不到想要的那種歷史地位和權力威風。特氏只有實現美國領土擴張，版圖擴大到世界第一，建立大帝國，才達到目的。何況，拿下加拿大、格陵蘭、巴拿馬運河，比打垮中俄容易得多了，特朗普幹嘛不捨難取易呢？