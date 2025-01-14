坦言集：對付電詐

緬北與泰緬邊境的電詐活動已近乎失控，泰國警方估計每年有7萬華人被販賣為集團奴役。由於電詐暴利，一方面規模迅速擴大，受害者大增。另方面集團勢力膨脹，財雄勢大，不僅收買泰緬的官員軍警，且可有其本身武裝，尋且與當地的地方民族武裝勢力合作，形成強大的政治與軍事力量，可從電詐活動擴展至其他領域。

他們在地方割據，容易與其他當地和外來政治勢力合流，威脅到緬甸與泰國的政治和安全，甚且滲透入中國內地，影響中國的邊境安全、邊境貿易與經濟社會。若中國及泰緬政府不迅速將之剿滅，會形成心腹大患。特別是在中美矛盾日深，對電詐集團放任發展，會成為美國針對中國的政治手段。一如越戰時期，美國重用地方民族力量一樣。

即如緬北情況，果敢同盟軍突然冒起，協助中國清剿當地的電詐集團，清理成功，果敢同盟軍便坐大，進攻緬軍，攻城略地，大有進攻第二大城市曼德勒、進行內戰的聲勢。清理了電詐集團，卻引起內戰，打破了緬北的政治平衡，威嚇到中緬的邊境貿易，以及中國的邊防安全。同樣地，泰緬邊境的電詐集團與地方武裝勾結，不清理會坐大，清理若依果敢同盟軍一類地方武裝，也會引起地方上的戰亂，得勝的地方武裝不會不進一步乘勝擴張勢力。當然最佳的情況是泰緬政府負責清理，但他們本是電詐集團的政治庇護者，怎會全力打擊電詐集團？而即使泰緬軍方，也涉及眾多與電詐集團相關的利益，政府不易指揮他們。此所以多年來電詐集團消滅不了。

真正有效的方法是中國出手。一是嚴防邊界，盡力追緝。涉及的犯罪和受害者主要都是中國公民，在國內追查，應可斷其網絡和人財資訊來源，斷其爪牙，捉拿主犯，使之無法在中國活動。採反恐怖主義政策，集中情報和偵查力量，強迫泰緬政府與軍警合作，並派突遣隊深入電詐集團的基地，與泰緬軍警內外合作，將集團全面清剿。期間可借用地方武裝通風報信，但不能採果敢在緬北的例子。

要一鼓而下消滅電詐集團，追捕所有從事的人物和組織，把他們當作恐怖分子處理，阻止這些邊境產生政治動亂，穩定中國邊境地帶，減少美國滲透機會。再從頭規劃中國與這些地區未來發展的合作，一舉消除當地對中國邊境的長期隱患。