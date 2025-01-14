未摺妥嬰兒車遭拒登巴士 躁男襲女車長

【本報訊】大埔乘客與巴士女車長發生爭吵，演變成襲擊事件。前晚10時許，一對男女推着一架嬰兒車，在大埔中心巴士總站乘搭72X線九巴，期間因嬰兒車未有摺妥，遭女車長拒絕登車，雙方因此發生爭吵，其後女車長遭人推撞，頭部受傷倒地。警員接報到場，經初步調查後以涉嫌「普通襲擊」拘捕涉案38歲男子，將他帶走扣查。而46歲女車長則由救護車送院治理。

目擊者聞頭撼地巨響 有網民在網上平台發貼文，「72X事緣男乘客收唔到架BB車，司機唔俾（畀）佢上，跟住佢鬧個司機，司機就話唔開車；另一架72X到咗之後，佢嗰一家人都諗住上車，女司機攔住母女上車，男乘客就郁手推個女司機，司機就瞓低咗喺地下。女司機跌落地下嘅時候，聽到佢個頭撼咗落地下，都好響吓。」

九巴發言人回應事件，譴責一切對車長的暴力行為，將會配合執法部門調查事件。根據公共巴士服務規例，攜帶嬰兒車的乘客須將嬰兒車摺妥及把嬰兒車放於巴士的合適位置（兒童輪椅除外），車長及站長為公眾安全着想，有權向乘客發出指示。